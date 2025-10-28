Bahçeli: Terörsüz Türkiye, Milli Zaferin Yeni Yüzyıldaki Nişanesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine vurgu yaptı. Bahçeli, bu hedefin, Cumhuriyet'in kurucu ruhu ve Milli Mücadele yıllarından doğan zaferin yeni yüzyıldaki sembolü olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Bahçeli, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihteki yerinin önemine dikkat çekti. "Cumhuriyet, aralarında kopmaz bağlar bulunan Türk devletleri zincirinin ebediyete kadar var olacak son halkasıdır" diyen Bahçeli, Cumhuriyet'in ilk yüzyılının geride kaldığını, ikinci yüzyılda ise büyük hedeflerle ilerlemenin mümkün olduğunu vurguladı.

Türk ve Türkiye Yüzyılı

Bahçeli, önümüzdeki dönemde "Türk ve Türkiye Yüzyılı"nın açıldığını belirterek, bu yüzyılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenerek devam edeceğini söyledi. Ayrıca, iç barış ve milli birlik anlayışının toplumda derinleştiğini, bu durumun Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir konumda olmasına vesile olduğunu ifade etti.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçekleşmesiyle ülkenin huzur ve istikrar içinde muasır ve müreffeh bir geleceğe adım atacağını belirtti. Karanlık güçlerin ve bölücü terör örgütlerinin ülkeye zarar vermemesi için her türlü tedbirin alınması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, bu hedefin tüm vatandaşların ortak gayesi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in Anlamı

Bahçeli, Cumhuriyet'in halkla var olan, demokrasiyle taçlanan bir yönetim biçimi olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi ve milletle devleti birleştiren bir köprüdür" dedi. Ayrıca, Cumhuriyet'in, eşitlik ve katılımı sağlayarak toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekti.

Kutlama Mesajı

Mesajının sonunda, Bahçeli, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarına rahmet diledi. Cumhuriyet'in sonsuza kadar var olacağına olan inancını yineleyerek, Türk milletinin gelecekteki nesillerinin bu değerleri yaşatacağına dair güvenini ifade etti.