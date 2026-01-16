Aylardan Sonra Görüntülendi: Meral Akşener'in Son Hali

İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'in son durumu, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli'nin ziyaretinin ardından sosyal medyada gündeme geldi. Akşener'in zayıflığı ve değişen görünümü, ziyaretin ardından paylaşılan fotoğrafla birlikte dikkat çekti.

İYİ Parti'de Değişim Süreci

Son genel ve yerel seçimlerin ardından, İYİ Parti'de önemli bir değişim süreci yaşandı. Meral Akşener, bu süreçte genel başkanlık görevini Müsavat Dervişoğlu'na devrederek siyasetten çekildi. Bu karar, partinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Siyaseti bıraktıktan sonra Akşener'in gözlerden uzak bir yaşam sürdürdüğü ifade ediliyor.

Son Görüntü ve Değişim

Siyasete veda etmesinin ardından, Akşener zaman zaman cenaze törenlerinde görüntülendi. Daha önce sarı saçlı imajıyla dikkat çeken Akşener'in, sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğrafı, onun son halinin yeniden gözler önüne serilmesine vesile oldu. Akşener'in saçlarını boyamayı bıraktığı ve zayıfladığı yönünde yorumlar dikkat çekti.

Cenk Küpeli'nin Ziyareti ve Mesajı

Cenk Küpeli'nin Akşener'i ziyaret ettiği ve sosyal medya hesabından birlikte çektikleri bir fotoğrafı paylaştığı bildirildi. Bu paylaşımla birlikte Küpeli, "Vefa; siyaseti onurlu ve güvenilir kılan bir değerdir" şeklinde bir mesaj vererek, Akşener'e olan saygısını dile getirdi. Küpeli'nin bu ifadesi, siyasi duruşunu ve değerlerini ön plana çıkardı.

Meral Akşener'in son hali, hem kişisel olarak hem de siyasi hayatındaki dönüşüm açısından önemli bir dikkat çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcının ilgisini çeken bu fotoğraf, Akşener'in gündemden düşmediğini ve takip edildiğini bir kez daha gösterdi.