Dolar
43,2961 %-0.01
Euro
50,7767 %0.27
Gram Altın
6.722,38 % 0,05
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Amasya’da 2 Bin 601 Sosyal Konutun Kura Çekimi Gerçekleşti

Amasya’da 2 Bin 601 Sosyal Konutun Kura Çekimi Gerçekleşti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Amasya’da 2 Bin 601 Sosyal Konutun Kura Çekimi Gerçekleşti
Okunma Süresi: 2 dk

Amasya’da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki 2 bin 601 sosyal konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak değerlendirilen bu proje, Amasya'da büyük bir heyecanla bekleniyordu. Kura çekimi, Saraydüzü Kışlası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi’nde noter eşliğinde yapıldı ve vatandaşlar, bu önemli anı dikkatle takip etti. Toplamda 22 bin 80 başvurunun yapıldığı ilde, kura sonucunda 2 bin 601 hak sahibi belirlendi.

Projenin Önemi ve Hedefleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, kura çekimi sırasında yaptığı konuşmada, projenin dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Demiralp, "Bu proje, dar gelirli vatandaşlarımızın uygun şartlarda ev sahibi olmalarını sağlayacak muazzam bir adımdır" ifadelerini kullandı. Sosyal konut projeleri, özellikle düşük gelirli ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirilmektedir.

Yerel Yönetim ve Destek

Amasya Valisi Önder Bakan da projenin önemine dikkat çekerek, vatandaşların güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına sahip olacağını vurguladı. Vali Bakan, bu projeyi hayata geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Murat Kurum’a teşekkür ederek, sosyal konutların sağlanmasının toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olduğunu ifade etti. Bu tür projelerin, yerel yönetimlerin sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olarak öne çıktığı görülmektedir.

Amasya’daki kura çekimi, sadece yerel halk için değil, aynı zamanda ülke genelindeki sosyal konut projeleri için de önemli bir örnek teşkil ediyor. Hükümetin, dar gelirli aileler için konut edinimini kolaylaştırma çabaları, toplumsal refahın artırılmasına yönelik atılan adımlar arasında yer alıyor. Amasya’da gerçekleştirilen bu etkinlik, ülke genelinde benzer projelerin hız kazanmasına ve sosyal konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir motivasyon kaynağı olmayı sürdürecektir.

Gupse Özay, Verdiği Kiloların Sebebini Açıklıyor
Gupse Özay, Verdiği Kiloların Sebebini Açıklıyor
#Magazin / 22 Ocak 2026
Jeff Bezos’tan Uzayda Veri Merkezlerine Özel Uydu Ağı: TeraWave
Jeff Bezos’tan Uzayda Veri Merkezlerine Özel Uydu Ağı: TeraWave
#Teknoloji / 22 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
AB-ABD Ticaret Anlaşması Avrupa Parlamentosu Tarafından Askıya Alındı
AB-ABD Ticaret Anlaşması Avrupa Parlamentosu Tarafından Askıya Alındı
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Kurulu'na Türkiye Temsilcisini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Kurulu'na Türkiye Temsilcisini Açıkladı
Hüseyin Eroğlu: "Deplasman, iç saha fark etmeden her maçı kazanmak için oynamak en önemli kriterimiz"
Hüseyin Eroğlu: "Deplasman, iç saha fark etmeden her maçı kazanmak için oynamak en önemli kriterimiz"
Cevdet Yılmaz'dan Yapay Zeka ve İstihdam Üzerine Önemli Açıklamalar
Cevdet Yılmaz'dan Yapay Zeka ve İstihdam Üzerine Önemli Açıklamalar
MHP ve DEM Parti Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor
MHP ve DEM Parti Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor
Nice-Go Ahead Eagles Maçı İzle: Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Nice-Go Ahead Eagles Maçı İzle: Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Güllü'nün Kızının Eski Nişanlısı Kervan Eminoğlu Adliyeye Sevk Edildi
Güllü'nün Kızının Eski Nişanlısı Kervan Eminoğlu Adliyeye Sevk Edildi
Ünlü Oyuncu Arzum Onan, Kahvede Mükemmelini Anlattı
Ünlü Oyuncu Arzum Onan, Kahvede Mükemmelini Anlattı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft