AK Parti Genel Sekreteri İnan: 'Terörsüz Türkiye' Hedefimizde Başarıdan Başka Bir Yol Yok

Türkiye Buluşmaları Programında Van'da Önemli Mesajlar Verildi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Türkiye Buluşmaları programı çerçevesinde Van'da düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. İnan, bir zamanlar 'çıkılamaz' olarak nitelendirilen sınır hattında bugün Türk bayrağının gururla dalgalandığını belirterek, bu durumun sadece Van için değil, tüm Türkiye için umut verici olduğunu ifade etti. İnan, “Biz kararlıyız, milletimiz yanımızda, liderimiz yanımızda. Terörsüz Türkiye hedefimizde başarılı olmaktan başka bir yol yok,” dedi.

Partinin Mega Projeleri ve Gelecek Vizyonu

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin 3 Kasım 2002 tarihinden bu yana büyük projeleri hayata geçiren bir parti olduğunu vurgulayarak, “70 yılda yapılamayan icraatları 20 yıla sığdırdık,” açıklamasında bulundu. İnan, Cumhuriyet’in birinci yüzyılını geride bırakırken, ikinci yüzyıl için 'şahlanış dönemi' tanımlamasında bulundu. Bu dönemi, Vanlı vatandaşlarla birlikte, din, dil, ırk ve köken ayrımı yapmadan gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Güçlü Kadrolarla Başarıya Ulaşmak

İnan, Türkiye'nin geleceği adına önemli adımlar atıldığını belirterek, bugüne kadar elde edilen başarıların güçlü kadroların özverili çalışmalarıyla mümkün olduğunu kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil olduğu bir dönemde AK Parti'nin tüm milletvekillerinin sahada aktif olarak çalıştığını hatırlatan İnan, liderlerinin “Önce milleti dinleyin, sonra çözüm üretin” talimatının kendilerini milletin partisi haline getirdiğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye Vizyonu ve Umut Dolu Gelecek

İnan, Türkiye'nin istikrarsızlık kuşağıyla çevrelendiğini belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli noktalarından birinin terörsüz bir ülke hedefi olduğunu vurguladı. “Yakın zamanda 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili ülkemizde yepyeni bir sayfa açıldı,” diyen İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda önemli bir liderlik sergilediğini ifade etti. İnan, “Bugün geleceğimize düne göre daha ümitli bakıyoruz. Terörsüz Van, terörsüz Türkiye ve terörsüz bir coğrafya hedefliyoruz,” sözleriyle konuşmasını tamamladı.