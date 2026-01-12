AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ten Ekonomi ve Üyelik Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Trabzon'da katıldığı bir programda, Türkiye'nin ekonomik durumu ve parti içindeki gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Büyükgümüş, enflasyon rakamlarındaki düşüşe dikkat çekerek, bu sürecin güçlü bir dezenflasyon süreci olduğunu vurguladı. Ayrıca, AK Parti'nin emeklilere yönelik politikaları hakkında bilgi verdi.

Enflasyon ve Ekonomik Hedefler

Büyükgümüş, enflasyon oranlarının düşmesinin ülkenin ekonomik geleceği açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. "Bizim meselemiz günlük, anlık, popülist yaklaşımlarla değil, refah artışının kalıcı olarak tesis edildiği bir iklimin oluşturulmasıdır" diyerek, AK Parti'nin bu hedefe ulaşma konusundaki kararlılığını dile getirdi. Ayrıca, alınan önlemlerle birlikte Türkiye'nin ekonomik anlamda yeniden bir dengeye kavuşmasının sağlanacağını belirtti.

Emeklilere Yönelik Politika

Emeklilerin sorunlarına ve beklentilerine yönelik duyarlılık gösteren Büyükgümüş, "Emeklilerimizi her zaman düşündük. Onların sorunlarını dinleyerek ve çözüm üretme konusunda ülkenin imkanlarını en üst düzeyde değerlendirerek hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bu yaklaşımın, emeklilerle kurulan iletişimin güçlenmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Üyelik Çalışmaları ve Parti İçindeki Gelişmeler

Büyükgümüş, parti üye sayısında kaydedilen artışa da dikkat çekti. Son verilere göre, AK Parti'nin 11 milyon 543 bin üye sayısını geçtiğini belirten Büyükgümüş, bu durumun, halkın AK Parti'ye duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti. "Bu, milletimizin bize duyduğu güvenin açık bir göstergesidir" diyerek, Cumhur İttifakı ile birlikte yola devam etme kararlılığını vurguladı.

İletişim ve Sahada Çalışmalar

Büyükgümüş, önümüzdeki dönemde kış aylarında düzenlenecek ev sohbetleri ve vatandaş ziyaretlerine de değinerek, "AK Parti teşkilatçılığının esası, halkla iç içe olmaktır. Mahalle teşkilatlarımızla birlikte bu çalışmaları etkin bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. Ramazan ayının manevi ikliminden faydalanarak, vatandaşlarla daha yakın ilişkiler kurmanın önemine vurgu yaptı ve bu süreçte yeni fikirlere kapı aralamayı hedeflediklerini belirtti.

Son olarak, Büyükgümüş, "AK Parti, milletimiz neredeyse oradadır" ifadesiyle, partinin halkın ihtiyaçlarına yönelik duyarlılığını ve yaklaşımını pekiştirdi. Bu bağlamda, AK Parti'nin halk ile olan ilişkisini güçlendirmeye devam edeceği mesajını verdi.