Ahmet Özer, Bahçeli'ye Yanıt Verdi: Barış Sürecine Dair Çelişkiler

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisi hakkında yaptığı açıklamalara mektupla yanıt verdi. Bahçeli, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, Kürt sorununun çözüm sürecine atıfta bulunarak, görevden alınan belediye başkanları arasında yer alan Ahmet Türk ve Ahmet Özer’in göreve iade edilmesi gerektiğini ifade etmişti. Bu açıklamalar, Türkiye’nin barış süreci bağlamında önemli bir tartışmayı gündeme getirdi.

Ahmet Özer’in Tutukluluk Süreci

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında Ekim 2024’te tutuklandı. Özer, bu süreçte tahliye edilmesi için yapılan çağrılara rağmen, mali suçlar soruşturması nedeniyle hâlâ Silivri Cezaevi’nde tutulmaktadır. Bahçeli'nin barış sürecine dair olumlu yaklaşımını dikkate alan Özer, mektubunda Bahçeli’nin samimiyetine vurgu yaptı.

Barış Süreci ve Çelişkiler

Özer, mektubunda, “Bir taraftan barış süreci var denilerek Abdullah Öcalan ile müzakere ediliyor, diğer taraftan ise 11 yıl önce Öcalan’ın çözüm sürecine katkı verebilecek isimler arasında beni saymasıyla birlikte hapse atıldım” ifadelerini kullandı. Bu durumun barışa katkı sağlamadığına dikkat çeken Özer, Bahçeli’nin “Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer’in tahliye edilmesi gerekiyor” sözlerinin yerinde olduğunu belirtti. Ayrıca, Ahmet Türk’ün de görevine iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özer’in Barışa Katkı İsteği

Ahmet Özer, barış sürecinin önemine değinerek, “Benim gibi barış ve demokrasiye ömrünü adamış birinin dışarıda olup sürece katkı vermesi gerekmez mi?” dedi. Özer, Bahçeli’nin bölgedeki mevcut durumu ve ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini doğru bir şekilde değerlendirdiğini belirtti. Silahların bırakılması ve barış sürecinin başarıya ulaşmasının, hem ülke iç barışı hem de bölge barışı için hayati olduğunu ifade etti.

Bunun yanı sıra, mektubunda Bahçeli’nin cesaretle risk aldığını ve bu rolünü tamamlamak istediğini vurgulayan Özer, “Dışarıda olursak topluma olumlu mesaj verilmiş olur ve bu da barışa katkı yapmamızı sağlar” dedi. Özer, Bahçeli’nin bu konudaki yapıcı adımlarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.