Dolar
43,2961 %-0.01
Euro
50,7767 %0.27
Gram Altın
6.722,38 % 0,05
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika AB-ABD Ticaret Anlaşması Avrupa Parlamentosu Tarafından Askıya Alındı

AB-ABD Ticaret Anlaşması Avrupa Parlamentosu Tarafından Askıya Alındı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
AB-ABD Ticaret Anlaşması Avrupa Parlamentosu Tarafından Askıya Alındı
Okunma Süresi: 2 dk

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Temmuz 2025'te varılan ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurma kararı aldı. Bu gelişme, AB-ABD ticaret ilişkilerinin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Ticaret Komitesi'nden Açıklama

AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ticaret anlaşmasının süresiz olarak askıya alındığını duyurdu. Lange, bu kararın, Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı tehditler nedeniyle alındığını belirtti. "Egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz tehlikede. İşleri her zamanki gibi yapmaya devam etmek imkânsız," ifadelerini kullanan Lange, Grönland ve Danimarka ile olan ilişkilerdeki gerginliğe dikkat çekti. Özellikle gümrük vergisi tehditleri, bu kararın arkasındaki önemli sebepler arasında yer alıyor.

Gümrük Vergisi Tehditleri ve Etkileri

Avrupa'nın mevcut ticaret ortamında, gümrük vergisi tehditleri, uluslararası ticaretin dinamiklerini değiştirecek kadar önemli bir mesele olarak öne çıkmakta. Lange, bu durumun, AB-ABD ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ve Avrupa'nın ekonomik güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Ticaret anlaşmasının askıya alınması, AB'nin müttefikleri ile olan ilişkilerini de sorgulama noktasına getirmekte.

Gelecek İçin Belirsizlik

AB-ABD ticaret anlaşması, iki taraf arasında ekonomik işbirliğini artırma amacı taşıyordu. Ancak, Avrupa Parlamentosu'nun bu kararı, ticaret politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, Avrupa'nın ticari stratejilerini güçlendirmesi ve müttefikleriyle olan ilişkilerini sağlamlaştırması gerektiğine dikkat çekiyor. Avrupa'nın bu yeni durumu, gelecekteki ticaret anlaşmaları ve uluslararası ilişkiler açısından önemli bir dönemeçte olduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor.

Avrupa Parlamentosu'nun bu kararı, yalnızca ticaret ilişkilerini değil, aynı zamanda siyasi dinamikleri de etkileme potansiyeline sahip. Ticaret anlaşmasının durdurulması, Avrupa'nın gelecekteki ekonomik politikalarını şekillendirmede önemli bir rol oynayabilir.

#Haberler
#Politika
Güllü'nün Kızının Eski Nişanlısı Kervan Eminoğlu Adliyeye Sevk Edildi
Güllü'nün Kızının Eski Nişanlısı Kervan Eminoğlu Adliyeye Sevk Edildi
#Magazin / 22 Ocak 2026
Ünlü Oyuncu Arzum Onan, Kahvede Mükemmelini Anlattı
Ünlü Oyuncu Arzum Onan, Kahvede Mükemmelini Anlattı
#Teknoloji / 22 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Kurulu'na Türkiye Temsilcisini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Kurulu'na Türkiye Temsilcisini Açıkladı
Politika
Bahçeli'den Türk Bayrağının İndirilmesine Sert Tepki
Bahçeli'den Türk Bayrağının İndirilmesine Sert Tepki
Pintus, Arda Güler'i 'Mükemmel Makine'ye Dönüştürmek İçin Kolları Sıvadı
Pintus, Arda Güler'i 'Mükemmel Makine'ye Dönüştürmek İçin Kolları Sıvadı
Sivas'ta 2025 Yılında Konut Satışları Yüzde 29,3 Artış Gösterdi
Sivas'ta 2025 Yılında Konut Satışları Yüzde 29,3 Artış Gösterdi
Suriye Sınırında Türk Bayrağına Yönelik Saldırı: MSB'den Açıklama
Suriye Sınırında Türk Bayrağına Yönelik Saldırı: MSB'den Açıklama
TOKİ Adana Kura Çekilişi Ne Zaman? 2026 TOKİ Adana Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
TOKİ Adana Kura Çekilişi Ne Zaman? 2026 TOKİ Adana Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Yeşilçam’dan akademiye uzandı: Gölgen Bengü yıllar sonra ortaya çıktı
Yeşilçam’dan akademiye uzandı: Gölgen Bengü yıllar sonra ortaya çıktı
POMEM Sonuçları Açıklandı mı? 33. Dönem POMEM Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
POMEM Sonuçları Açıklandı mı? 33. Dönem POMEM Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft