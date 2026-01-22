AB-ABD Ticaret Anlaşması Avrupa Parlamentosu Tarafından Askıya Alındı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Temmuz 2025'te varılan ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurma kararı aldı. Bu gelişme, AB-ABD ticaret ilişkilerinin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Ticaret Komitesi'nden Açıklama

AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ticaret anlaşmasının süresiz olarak askıya alındığını duyurdu. Lange, bu kararın, Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı tehditler nedeniyle alındığını belirtti. "Egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz tehlikede. İşleri her zamanki gibi yapmaya devam etmek imkânsız," ifadelerini kullanan Lange, Grönland ve Danimarka ile olan ilişkilerdeki gerginliğe dikkat çekti. Özellikle gümrük vergisi tehditleri, bu kararın arkasındaki önemli sebepler arasında yer alıyor.

Gümrük Vergisi Tehditleri ve Etkileri

Avrupa'nın mevcut ticaret ortamında, gümrük vergisi tehditleri, uluslararası ticaretin dinamiklerini değiştirecek kadar önemli bir mesele olarak öne çıkmakta. Lange, bu durumun, AB-ABD ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ve Avrupa'nın ekonomik güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Ticaret anlaşmasının askıya alınması, AB'nin müttefikleri ile olan ilişkilerini de sorgulama noktasına getirmekte.

Gelecek İçin Belirsizlik

AB-ABD ticaret anlaşması, iki taraf arasında ekonomik işbirliğini artırma amacı taşıyordu. Ancak, Avrupa Parlamentosu'nun bu kararı, ticaret politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, Avrupa'nın ticari stratejilerini güçlendirmesi ve müttefikleriyle olan ilişkilerini sağlamlaştırması gerektiğine dikkat çekiyor. Avrupa'nın bu yeni durumu, gelecekteki ticaret anlaşmaları ve uluslararası ilişkiler açısından önemli bir dönemeçte olduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor.

Avrupa Parlamentosu'nun bu kararı, yalnızca ticaret ilişkilerini değil, aynı zamanda siyasi dinamikleri de etkileme potansiyeline sahip. Ticaret anlaşmasının durdurulması, Avrupa'nın gelecekteki ekonomik politikalarını şekillendirmede önemli bir rol oynayabilir.