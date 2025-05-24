İsviçre’nin Nottwill kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix’sinde Türkiye’yi temsil eden milli sporcular Ilgın Meryem Metin, Serap Demirkapu ve Mikail Al altın madalya kazanarak gururlandırdı.

Üç branşta üç birincilik

Türkiye Atletizm Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Grand Prix serisinin altıncı ayağında yarışan Ilgın Meryem Metin, T38 kategorisindeki uzun atlama dalında 4.53 metrelik atlayışıyla zirveye çıktı.

Kadınlar F12 kategorisinde cirit atmada yarışan Serap Demirkapu ise 32.08 metrelik derecesiyle altın madalya almayı başardı. Diğer bir madalya ise T13 kategorisinde 1500 metre koşan Mikail Al’dan geldi. Mikail, 4 dakika 01 saniyelik derecesiyle yarışta birinciliği elde etti.

Uluslararası başarılar sürüyor

Milli sporcuların farklı branşlardaki üstün performansı, Türkiye'nin para atletizm alanındaki uluslararası yükselişini bir kez daha gösterdi. Özellikle genç sporcuların Grand Prix seviyesindeki turnuvalarda kürsüde yer alması, geleceğe umut veriyor.

Sıradaki hedef: Dünya Şampiyonası

Türkiye Atletizm Federasyonu, sporcuların bu başarısının ardından gözünü yaklaşan dünya şampiyonalarına çevirdi. Teknik ekip ve sporcular, uluslararası başarıların artarak devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor.