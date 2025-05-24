AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Amasya İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Gazze ve Doğu Türkistan’da yaşanan saldırıların soykırım düzeyine ulaştığını söyledi. Türkiye'nin uluslararası düzeyde adalet mücadelesi verdiğini belirten Büyükgümüş, "Zalimlerin sonu yaklaşıyor" dedi.

“AK Parti mazlumların yanında”

AK Parti teşkilatlarının, hem Türkiye'nin geleceği hem de dünya mazlumlarının sesi olmak için önemli bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Büyükgümüş, “Gazze’de, Türkistan’da yaşanan acı tablo ortada. Zalimce saldırılar artık soykırım seviyesinde. Ama karşılarında hak, hukuk ve adaleti savunan bir Türkiye var” dedi.

“Dünya beşten büyüktür” mesajı yineledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Daha adil bir dünya mümkündür" çağrısına dikkat çeken Büyükgümüş, bu vizyonun AK Parti teşkilatlarının omuzlarında taşındığını belirtti. Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşından Afrika'daki barış süreçlerine kadar birçok alanda aktif rol üstlendiğini vurguladı.

“AK Parti milletin kurduğu bir harekettir”

Partisinin kuruluş sürecine de değinen Büyükgümüş, “AK Parti 16 ay gibi kısa bir sürede teşkilatlanarak iktidara gelmiş bir harekettir. Bu, milletin gönlünden doğmuş bir siyaset anlayışıdır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ‘AK Parti’yi millet kurdu’ sözü, bu gerçeğin ifadesidir” diye konuştu.

Seçim hazırlıkları başladı: Sahada birlik vurgusu

2028 seçimlerine giden süreçte teşkilatların sahada daha aktif olacağını belirten Büyükgümüş, “Önceki dönem, şimdiki görevli ayrımı yapmadan, omuz omuza çalışacağız. AK Parti her zaman milletle iç içe olacak ve bu davanın yükünü birlikte taşıyacak” dedi.