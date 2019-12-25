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Ozan Tufan sözleşme aşamasında
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Ozan Tufan sözleşme aşamasında

Fenerbahçe kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Ozan Tufan'ın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Fenerbahçe kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Ozan Tufan'ın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ozan Tufan, birçok kulübün radarına girmeyi başardı. 24 yaşındaki oyuncunun performansı her ne kadar yönetimi ve teknik heyeti memnun etmiş olsa da, sene sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu nedenle 1 Ocak'tan itibaren, yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere başka bir takımla kontrat imzalayabilir.

Ozan Tufan'ı Premier Lig'den 2 takımın yakın takibe almış olması, tehlikenin boyutunu iyice artırdı. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester ile Crystal Palace, Milli futbolcuya kancayı takmış durumda.

Her iki takım da Beşiktaş maçına gözlemcilerini gönderdi. Derbide müthiş bir futbol sergileyen ve jeneriklik bir gole imza atan Ozan Tufan, iki ekibin yetkililerini de kendine hayran bıraktı. Leicester ve Criystal Palace yönetimi, 1 Ocak'tan itibaren yıldız futbolcu ve menajeriyle temasa geçmeye hazırlanıyor.


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