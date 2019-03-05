Önce sevgilisini sonra kendini öldürdü

İzmir'de bir kişi birlikte yaşadığı kadını av tüfeği ile öldürdü, sonra aynı silahla intihar etti.

İzmir Çiğli'de yaşanan olayda,Salim Aydın (63), birlikte yaşadığı Ayyuş Çetin'in (53) kendisinden ayrılmak istemesi üzerine kadının oğlu F.F.A.'ya aldığı otomobili geri istedi, kendisine ait daireyi de boşaltmalarını istediği öğrenildi.

Tartışmada Ayyuş Çetin'i av tüfeğiyle vurarak öldüren Salim Aydın, aynı silahla intihar etti.

Tartışma sırasında evden kaçan F.F.A.'nın ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.

Eve giren ekiplerin öldüğünü tespit ettikleri şahısların cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.