Nusret ABD'li ünlü poker oyuncusu Dan Bilzerien'e Cevap verdi.



Son günlerde adı sıkça dünya gündeminde haber olan Nusret Gökçe kendisi ile alakalı çıkan haberlere arkadaşı ve Uluslararası Medya Koordinatörü olan Melih Göğebakan'a konuştu.

Neler olmuştu?

Sosyal medya fenomeni ABD'li poker oyuncusu Dan Bilzerien, Katar'daki Dünya Kupası'ndaki görüntüleriyle gündem olan Nusret Gökçe'nin 2015 yılından beri kendisine attığı fotoğrafları ifşa etti. Sosyal medya hesabından Gökçe'nin kendisine attığı görüntüleri videoya alarak yayınlayan Bilzerien'e cevap Nusret'ten geldi.

ABD Uluslararası Medya Koordinatörü Melih Göğebakan medyada yer alan haberler üzerine arkadaşı Nusret Gökçe'yi telefonla arayarak Dan Bilzerien'ın sosyal medya üzerinden paylaşımını sordu.

Nusret Gökçe' nin cevabı net oldu:

"Ben bu ticaret hayatımda sayısız dünya yıldızlarını restorantlarımda ağırladım. Hiçbir ünlü restorantımıza para veya reklam karşılığında gelmedi.Zaten birçoğu ile birebir görüştüğüm arkadaşlarımdı. Mesela Melih ben New York'a geldiğimde Instagram'da bilgi veriyorum beni bilen arkadaşlarım sende olmak üzere geliyorlar. İsmi geçen şahısı restorantımızda birkaç kez ağırladık. Kendisi ile bir defa olsun resim vermedim. Paylaştıklarının aslı yoktur.Bu şahıs zaman zaman bu şekilde paylaşımlar yapıyor. Ben her zaman olduğu gibi işimle gündemde olurum" diyerek son noktayı koydu.