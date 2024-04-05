Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, 4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşti ve 2,5 saat sürdü. Bu toplantıda, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulandı ve bölgedeki terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edileceği belirtildi.

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlardı. Bu operasyonlar hakkında Kurula detaylı bilgi sunuldu ve Türkiye'nin iç ve dış tehditlere karşı azimle ve başarıyla mücadele ettiği vurgulandı.

Irak ile stratejik iş birliğinin güçlenmesi memnuniyetle karşılandı ve bölgede güvenlik, ekonomi, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda yapılan ortak çalışmaların önemi vurgulandı.

Bölgemizde terör örgütlerine ve onların destekçilerine herhangi bir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği açıkça belirtildi ve terör örgütlerini destekleyen tüm aktörlerin irtibatlarını kesmeleri gerektiği vurgulandı.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı ve temsilciliklerimizi hedef alan saldırılarının yakından takip edildiği belirtildi ve terörün her türlüsüne karşı kararlı bir tutum sergilendi.

Ayrıca, uluslararası toplumun, Gazze'deki insanlık dışı uygulamalara karşı sessiz kalmaması gerektiği ve bu tür saldırıların sona erdirilmesi için çaba göstermesi gerektiği vurgulandı. İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarının kabul edilemez olduğu ve uluslararası toplumun bu konuda daha etkin bir şekilde hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

Son olarak, 31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleşmesinden memnuniyet duyuldu ve 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen 'Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bu çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanarak MGK'nın onayına sunulması planlandı.