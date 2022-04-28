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Metin Öztürk Ve Ekibi Galatarasay'a Talip
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Spor - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Metin Öztürk Ve Ekibi Galatarasay'a Talip

Galatasaray Başkanlığı için yapılacak seçime saatler kala Metin Öztürk ve ekibi güçlü bir çııkış yaparak Galatasaray yönetimine talip olduklarını açıkladı.

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Galatasaray Başkanlığı için yapılacak seçime saatler kala Metin Öztürk ve ekibi güçlü bir çııkış yaparak Galatasaray yönetimine talip olduklarını açıkladı.

BORCU SIFIRLAMAK İÇİN GELİYORUZ

Babadan Galatarasaylı bir aileden gelen İşadamı Metin Öztürk, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu ve delegelerin oylarına talip olduğunu açıkladı. İstanbul'da bir iftar yemeğinde bir araya gelen Galatasaray camiasına seslenen Metin Öztürk " Önümüzdeki beş yıllığına takımın yönetimine talibiz. Tüm projelerimizi gerçekleştüirmek, borcu sıfırlamak ve hayal ettiğimiz daha güçlü Galatarasay için beş yıla ihtiyacımız var. Ben ve ekibim bu süreçte Galatarasayımızı arzu edilen noktaya getireceğimize eminiz. Ancak öncelikle geldiğimiz bu morkada Galatasaray'ımızı acil bir restorasyona ihtiyacı var. kuruluş ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor". şeklinde konuştu.

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