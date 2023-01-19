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Maltepeli çocukları tiyatro dolu bir yarıyıl tatili bekliyor
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Maltepeli çocukları tiyatro dolu bir yarıyıl tatili bekliyor

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, yarıyıl tatilinde Maltepeli çocukların adresi olacak. Çocuk Şenliği kapsamında 16 tiyatro oyunu çocuklarla buluşacak.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, yarıyıl tatilinde Maltepeli çocukların adresi olacak. Çocuk Şenliği kapsamında 16 tiyatro oyunu çocuklarla buluşacak.

MALTEPEDE BAŞKA BİR ŞENLİK

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç , Maltepe'de hafta sonlarını ve tatilleri çocuklar için şenliğe dönüştürdüklerini belirterek "Yıllardır her tatilde gerçekleştirdiğimiz çocuk şenliğini bu tatilde de yaptık. Tiyatrolarımıza Maltepeli çocukların ve ailelerin yoğun ilgisi bizi mutlu ediyor. Tüm etkinliklerimiz kapalı gişe oynuyor. bu konuda etkinliklerimizi kesintisiz sürdürmekte kararlıyız şeklinde konuştu."

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENECEK

Maltepe Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ço cukların ve ailelerin boüyük ilgi gösterdiği şenlikte bu yıl 16 tiyatro sahnelenecek. Geçğitim yıl 3 bin 325 kişinin izlediği şenlikte bu yıl çocuk tiyatro grupları birbirinden farklı öyküleri sahnelemeye devam edecek. 21 Ocak-5 Şubat tarihlerini kapsayan etkinlik programında her gün farklı bir oyun sergilenecek.


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