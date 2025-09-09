Dolar
41,2870 %0,26
Euro
48,4916 %0,46
Gram Altın
4.861,19 % 0,79
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Yasemin Yürük, Babası Mehmet Yürük'ün Vefatının Ardından Duygularını Paylaştı

Yasemin Yürük, Babası Mehmet Yürük'ün Vefatının Ardından Duygularını Paylaştı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Yasemin Yürük, Babası Mehmet Yürük'ün Vefatının Ardından Duygularını Paylaştı
Okunma Süresi: 2 dk

Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, babası Mehmet Yürük'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Acı haberin ardından sosyal medya üzerinden takipçilerine duygularını aktaran Yürük, destek mesajları için teşekkür etti. Babasının vefatının ardından yaşadığı duygusal süreç, birçok hayranı tarafından dikkatle takip edildi.

Acı Haber ve Cenaze Töreni

Yasemin Yürük, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımında babası Mehmet Yürük’ün vefat ettiğini duyurdu. Paylaşımında, “Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi. Yürük, babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra, kendisine ulaşan destek mesajları için tekrar teşekkür etti.

Duygusal Anlar ve İçten Paylaşımlar

Yasemin Yürük, sosyal medya paylaşımında yaşadığı duygusal karmaşayı dile getirerek, "Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonum hiç susmadı. Beklediğimiz bir sondu maalesef. En azından huzura erdi, acı çekmiyor diyebiliriz." şeklinde ifade etti. Yürük, bu süreçte yaşadığı duyguları açıklarken, "Çok ani olmaması bazı durumlarda kolay toparlamayı sağlıyor," diyerek yaşadığı acının yanında bir nebze de olsa rahatladığını ifade etti. Duygularını aktarırken yanlış anlaşılma korkusu taşıdığını belirtti ve bu durumun getirdiği üzüntüyü en içten şekilde hissettiğini vurguladı.

Yasemin Yürük'ün Sanat Kariyeri

Yasemin Yürük, 21 Eylül 1986 tarihinde İstanbul’da doğmuş ve Hepsi Grubu’nun eski solisti olarak tanınmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nde ortaöğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi’nde Klasik Bale eğitimi almıştır. Sanat kariyeri boyunca, Atatürk Kültür Merkezi’nin çocuk ve gençlik balesinde rol almış, özel şan ve piyano dersleri almış ve reklam jingle’ları seslendirmiştir. Ayrıca, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı programda da yer almıştır. Yasemin Yürük, babasıyla birlikte geçirdiği anıları ve eski dostlarıyla bir araya gelerek yaşadığı nostaljik anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

#Yasemin Yürük
#Mehmet Yürük
ÇOMÜ'den Dr. Selen Ayaz, TÜBA-TEKNOFEST'te Birincilik Ödülü Kazandı
ÇOMÜ'den Dr. Selen Ayaz, TÜBA-TEKNOFEST'te Birincilik Ödülü Kazandı
#Teknoloji / 09 Eylül 2025
Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş Kulüpte Bir Araya Geldi
Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş Kulüpte Bir Araya Geldi
#Spor / 09 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Şevval Şahin’in Resmi Araçla Gece Turu Gündem Oldu
Şevval Şahin’in Resmi Araçla Gece Turu Gündem Oldu
Magazin
Modacı Linda İmami Kimdir, Evli mi? Neden Hayatını Kaybetti?
Modacı Linda İmami Kimdir, Evli mi? Neden Hayatını Kaybetti?
Tofaş Hisselerinde Yükseliş: Stellantis İle Anlaşma Sonrası Hızla Değer Kazandı
Tofaş Hisselerinde Yükseliş: Stellantis İle Anlaşma Sonrası Hızla Değer Kazandı
Kanlar İçerisinde Bulundu: Uzman Çavuşun Evinde Gizemli Ölüm
Kanlar İçerisinde Bulundu: Uzman Çavuşun Evinde Gizemli Ölüm
Mutluluğu Yarım Kaldı, Elif Özcan Kalbine Yenildi
Mutluluğu Yarım Kaldı, Elif Özcan Kalbine Yenildi
Yasadışı Bahis Gruplarına Yönelik Büyük Operasyon: 7 İl Hedef Alındı
Yasadışı Bahis Gruplarına Yönelik Büyük Operasyon: 7 İl Hedef Alındı
Apple, 9 Eylül'de iPhone 17 Serisi ve Diğer Yeni Ürünleri Tanıtacak
Apple, 9 Eylül'de iPhone 17 Serisi ve Diğer Yeni Ürünleri Tanıtacak
Emniyet'te FETÖ Operasyonu: 16 Gözaltı
Emniyet'te FETÖ Operasyonu: 16 Gözaltı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft