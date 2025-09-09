Yasemin Yürük, Babası Mehmet Yürük'ün Vefatının Ardından Duygularını Paylaştı

Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, babası Mehmet Yürük'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Acı haberin ardından sosyal medya üzerinden takipçilerine duygularını aktaran Yürük, destek mesajları için teşekkür etti. Babasının vefatının ardından yaşadığı duygusal süreç, birçok hayranı tarafından dikkatle takip edildi.

Acı Haber ve Cenaze Töreni

Yasemin Yürük, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımında babası Mehmet Yürük’ün vefat ettiğini duyurdu. Paylaşımında, “Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi. Yürük, babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra, kendisine ulaşan destek mesajları için tekrar teşekkür etti.

Duygusal Anlar ve İçten Paylaşımlar

Yasemin Yürük, sosyal medya paylaşımında yaşadığı duygusal karmaşayı dile getirerek, "Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonum hiç susmadı. Beklediğimiz bir sondu maalesef. En azından huzura erdi, acı çekmiyor diyebiliriz." şeklinde ifade etti. Yürük, bu süreçte yaşadığı duyguları açıklarken, "Çok ani olmaması bazı durumlarda kolay toparlamayı sağlıyor," diyerek yaşadığı acının yanında bir nebze de olsa rahatladığını ifade etti. Duygularını aktarırken yanlış anlaşılma korkusu taşıdığını belirtti ve bu durumun getirdiği üzüntüyü en içten şekilde hissettiğini vurguladı.

Yasemin Yürük'ün Sanat Kariyeri

Yasemin Yürük, 21 Eylül 1986 tarihinde İstanbul’da doğmuş ve Hepsi Grubu’nun eski solisti olarak tanınmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nde ortaöğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi’nde Klasik Bale eğitimi almıştır. Sanat kariyeri boyunca, Atatürk Kültür Merkezi’nin çocuk ve gençlik balesinde rol almış, özel şan ve piyano dersleri almış ve reklam jingle’ları seslendirmiştir. Ayrıca, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı programda da yer almıştır. Yasemin Yürük, babasıyla birlikte geçirdiği anıları ve eski dostlarıyla bir araya gelerek yaşadığı nostaljik anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.