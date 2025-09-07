Dolar
Yasemin Ergene'nin Boşanmasının Ardından Yeni Evi Şaşırttı

Yasemin Ergene'nin Boşanmasının Ardından Yeni Evi Şaşırttı

Yayınlanma
14
Yasemin Ergene'nin Boşanmasının Ardından Yeni Evi Şaşırttı
Okunma Süresi: 2 dk

Eski oyuncu Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini sona erdirdi. Boşanma, her iki taraf için karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde gerçekleşti. Ergene, basında yer alan "ihanet" ve "aldatma" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, ayrılığın medeni bir zeminde gerçekleştirildiğini vurguladı. Çocuklarının sağlıklı gelişimini ön planda tutarak ebeveynlik sorumluluklarını uyum içinde sürdüreceklerini belirtti.

Yasemin Ergene'nin Yeni Adresi

Boşanmanın ardından, Sarıyer'deki Boğaz manzaralı villasından taşınmaya hazırlanan Ergene, iki çocuğuyla birlikte Beykoz'da yer alan lüks bir siteye taşınma kararı aldı. Yeni evinin aylık kirasının 20 bin dolar (yaklaşık 825 bin TL) olduğu ifade ediliyor. Bu kira bedelinin, boşandığı eşi İzzet Özilhan tarafından ödeneceği öğrenildi. Özellikle bu yüksek kira bedeli, birçok kişi tarafından dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.

Ünlü Komşular

Yasemin Ergene'nin yeni komşuları arasında spor ve sanat dünyasından tanınmış isimler bulunuyor. Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu, milli futbolcular Cenk Tosun ve Emre Altuğ ile birlikte, pop müziğin öne çıkan isimlerinden Demet Akalın ve Dilan Çıtak gibi ünlü isimler de bu lüks sitede Ergene'nin komşuları arasında yer alıyor. Bu durum, Ergene'nin sosyal çevresi açısından yeni bir başlangıç yapmasına olanak tanıyacak gibi görünüyor.

Yasemin Ergene'nin yeni yaşamına yönelik adımları, boşanma sonrası dönemde nasıl şekillenecek? Yeni evinin yanı sıra, çocuklarıyla birlikte geçireceği zaman ve sosyal çevresi üzerindeki etkileri merak konusu. Önümüzdeki günlerde, Ergene'nin bu süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği, takip edilecektir.

