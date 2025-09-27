Ünlü Şarkıcı Güllü'nün Ani Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

Ünlü şarkıcı Gül Tut, sahne adıyla tanınan Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ani ölümü, hem sevenlerini hem de sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu. Güllü'nün oğlu Tuğberk'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama, acı haberi tüm takipçilerine duyurdu.

Olayın Gelişimi

Güllü'nün düşüşü, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında meydana geldi. Yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, sanatçının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güllü'nün cenazesi, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailesi, Güllü'nün cenazesini teslim alarak İstanbul’a götürdü.

Ailesinin Acı Duyguları

Olay sırasında Güllü'nün kızı ve bir arkadaşının yanında bulunduğu ifade edildi. Güllü'nün asistanı Deniz, programda yaptığı açıklamada, sanatçının dengesini kaybederek düştüğünü ve kesinlikle bir intihar söz konusu olmadığını belirtti. Güllü'nün, o gece keyifli bir zaman geçirdiği ve herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı aktarıldı.

Valilikten Yapılan Açıklama

Yalova Valiliği, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, yüksekten düşme ihbarı üzerine Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tahkikat başlatıldığını duyurdu. Yapılan incelemelerde, Güllü'nün kızı ve misafiriyle eğlendiği sırada balkondan düştüğü kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Düşmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güllü’nün düşmeden önceki son görüntüleri de gündeme geldi. 6. kattaki evinin terasından düşmeden önceki anların yer aldığı görüntülerde, sanatçının evin içerisinde olduğu ve düşme seslerinin duyulduğu anlar yer aldı. Bu görüntüler, olayın ardından yaşanan panik anlarını gözler önüne serdi.

Özel Hayatı ve Duygusal Paylaşımlar

Ailesine ve çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Güllü’nün oğlu Tuğberk, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf üzerine yazdığı “Bir tanecik oğlum” notuyla duygusal bir paylaşımda bulundu. Bu sözler, sanatçının vefatının ardından sevenleri tarafından büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Güllü'nün ani ölümü, Türk müziği tarihinde önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Sanatçının hayranları ve müzik camiası, onun anısını yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyor.