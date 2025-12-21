Süper Model Gisele Bündchen, Jiu-Jitsu Eğitmeni Joaquim Valente ile Evlendi

Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, Jiu-Jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile gerçekleştirdiği sade bir törenle evlenerek hem yeni bir aşka adım attı hem de yaşamında huzur ve denge arayışını sürdürdüğünü gösterdi. Bu evlilik, Bündchen'in son yıllarda benimsediği köklü yaşam değişimlerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Çiftin ilişkisi, sadece bir aşk hikayesi olmanın ötesinde, kişisel gelişim ve dönüşüm sürecinin de bir parçası haline geldi.

İlişkinin Başlangıcı ve Gelişimi

Gisele Bündchen ve Joaquim Valente’nin yolları, 2021 yılında Bündchen’in oğlu Benjamin için Jiu-Jitsu eğitimi almak istemesiyle kesişti. Başlangıçta sadece çocuklarının eğitmeni olan Valente, kısa süre içinde Bündchen'in de hocası oldu. Ünlü model, Jiu-Jitsu sayesinde yalnızca fiziksel savunma becerilerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda zihinsel dayanıklılık, disiplin ve odaklanma alanlarında da önemli ilerlemeler kaydettiğini birçok kez dile getirmiştir.

Bündchen, önceki eşi Tom Brady ile 13 yıl süren evliliğini 2022 yılında sonlandırdıktan sonra, Valente ile olan profesyonel ilişkisini derinleştirerek güçlü bir arkadaşlık ve ardından romantik bir bağ geliştirdi. Çift, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de Kosta Rika ve Florida’da birlikte geçirdikleri zamanlar, bu birlikteliğin ipuçlarını vermekteydi.

Düğün Töreni ve Yeni Başlangıç

Çiftin evlilik töreni, 3 Aralık 2023 tarihinde Florida’da gerçekleşti. Törende yalnızca yakın aile üyeleri ve dostlar yer aldı. Gisele Bündchen’in çocukları Benjamin ve Vivian’ın da bu yeni başlangıca destek verdiği öğrenildi. Düğün, Bündchen’in sade ve doğayla uyumlu yaşam anlayışını yansıtan bir atmosferde düzenlendi. Bu özel gün, çiftin hayatlarını birleştirmesiyle birlikte, Gisele Bündchen’in podyumların ışıltılı dünyasından uzaklaşıp huzur, denge ve sağlıklı yaşam odaklı yeni bir döneme adım attığını simgeliyor.