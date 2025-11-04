Dolar
Yayınlanma
14
Stranger Things'te 'zorbalık ve taciz' skandalı: Başrol oyuncusu resmen şikayette bulundu
Okunma Süresi: 2 dk

Stranger Things dizisinin başrol oyuncularından Millie Bobby Brown, aynı dizide yer alan David Harbour hakkında ciddi bir şikayette bulundu. İngiliz basınında yayımlanan haberlere göre Brown, dizinin beşinci ve son sezonunun çekimlerine başlanmadan önce Harbour’ı duygusal baskı ve uygunsuz profesyonel davranışları dolayısıyla şikayet etti.

Şikayet İçeriği ve Olayın Gelişimi

Brown'ın şikayeti cinsel içerikli bir iddia taşımamakla birlikte, set ortamında yaşanan yıldırıcı ve rahatsız edici tutumların kendisini olumsuz etkilediği belirtiliyor. Kaynaklara göre Brown, şikayetinde David Harbour'un zaman zaman aşırı baskıcı ve agresif davranışlar sergilediğini ileri sürdü. Bu iddialar üzerine yapım ekibi tarafından aylar süren bir iç soruşturma gerçekleştirildi. Bu süreçte, Brown'ın set boyunca yanında kişisel bir temsilci bulundurmasına da karar verildi.

Set Ortamındaki Gerginlik

Bu durum, Stranger Things setinde daha önce gündeme gelen yoğun baskı ve gergin atmosfer iddialarını yeniden canlandırdı. Yapım ekibine yakın bazı kaynaklar, son sezonun çekimlerinin oldukça stresli geçtiğini ve Brown'ın bu süreçte kendini koruma refleksiyle hareket ettiğini ifade etti. Bu tür olaylar, Hollywood'daki set içi davranış ve güç dengesi konularındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Tarafların Sessizliği ve Medyada Yansımaları

Henüz Netflix, Millie Bobby Brown veya David Harbour tarafı konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu gelişmeler, dizinin son sezonuna yönelik merakı artırırken, Hollywood’da set içi davranış ve güç dinamikleri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. İzleyiciler ve hayranlar, konunun nasıl gelişeceğini ve dizinin son sezonunun bu olaylardan nasıl etkileneceğini merakla bekliyor.

