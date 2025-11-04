Dolar
42,1003 %0,23
Euro
48,3648 %0,43
Gram Altın
5.408,48 % -0,25
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Mert Nobre, Survivor 2026'da Yer Alacak

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Mert Nobre, Survivor 2026'da Yer Alacak

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Mert Nobre, Survivor 2026'da Yer Alacak
Okunma Süresi: 2 dk

Survivor 2026 Ünlüler-All Star yarışması için geri sayım sürerken, Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden yarışmacı kadrosunu güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk yarışmacıları duyuran Ilıcalı, bu kez eski futbolcu Mert Nobre'nin de yeni sezon kadrosunda yer alacağını açıkladı. Nobre'nin Survivor'a katılması, hem futbol camiasında hem de televizyon izleyicileri arasında büyük bir merak uyandırdı.

Survivor 2026'da Kadro Genişliyor

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımında, "Efsane futbolcu Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadeleri yer aldı. Nobre'nin Survivor'a katılacağı haberinin ardından, izleyiciler ve hayranları onun performansını merakla beklemeye başladı. Önceki yarışmacılar arasında Bayhan ve Keremcem gibi isimlerin bulunması da dikkat çekici gelişmeler arasında yer alıyor.

Mert Nobre'nin Futbol Kariyeri

Mert Nobre, 1980 yılında Brezilya'da dünyaya geldi ve profesyonel futbol kariyerine Paraná Clube takımında başladı. 1999 yılında Brezilya birinci liginde forma giymeye başlayan Nobre, 19 yaşında Corinthians karşısında ilk resmi maçına çıktı. İlk golünü ise 16 Ekim 1999 tarihinde Gama'ya karşı kaydetti. Nobre, bu dönemde Japonya'nın Kashiwa Reysol takımına transfer oldu ancak burada beklenen performansı gösteremedi.

2003 sezonunun ortasında Cruzeiro'ya transfer olan Nobre, Türkiye macerasına 2003-04 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye kiralanarak başladı. Fenerbahçe'den ayrılana kadar her sezon başka takımlara kiralanan Nobre, 2006-07 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'tan sonra Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, FC Wil 1900, Erzurumspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen Nobre, 2019 yılında futbol kariyerini sonlandırdı.

Mert Nobre'nin Survivor 2026'daki performansı, hem eski futbol kariyeriyle hem de televizyon dünyasındaki yeni rolüyle ilgili merakları artırıyor. Survivor'un dinamik ve zorlu ortamında nasıl bir performans sergileyeceği, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilecek.

Elon Musk'ın 'Güneş Işığını Kesme' Planına Bilim Dünyasından Sert Tepki
Elon Musk'ın 'Güneş Işığını Kesme' Planına Bilim Dünyasından Sert Tepki
#Teknoloji / 04 Kasım 2025
Fenerbahçe'ye Viktoria Plzen Karşısında Hollandalı Hakem Atandı
Fenerbahçe'ye Viktoria Plzen Karşısında Hollandalı Hakem Atandı
#Spor / 04 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Banu Alkan Acı Haberle Yıkıldı: Kardeşi Osman Alkan Düşerek Hayatını Kaybetti
Banu Alkan Acı Haberle Yıkıldı: Kardeşi Osman Alkan Düşerek Hayatını Kaybetti
Magazin
Ahmet Gülhan'ın Hayatı ve Sanatı
Ahmet Gülhan'ın Hayatı ve Sanatı
CHP'den Fındık Alımını Durduran Ferrero'ya Tepki
CHP'den Fındık Alımını Durduran Ferrero'ya Tepki
İstanbul'da Trene Binerken Ayağı Sıkışan Yolcu Hastaneye Kaldırıldı
İstanbul'da Trene Binerken Ayağı Sıkışan Yolcu Hastaneye Kaldırıldı
Zohran Mamdani: Kimdir, Nereli ve Siyasi Duruşu
Zohran Mamdani: Kimdir, Nereli ve Siyasi Duruşu
Bahçeli'den ABD Elçisine Tepki: Yerini, Yurdunu, Haddini Bilmeli
Bahçeli'den ABD Elçisine Tepki: Yerini, Yurdunu, Haddini Bilmeli
Dünyanın En Uykusuz Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Zirvede
Dünyanın En Uykusuz Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Zirvede
Ahmet Davutoğlu ve Ümit Özdağ Arasındaki Tartışma Derinleşiyor
Ahmet Davutoğlu ve Ümit Özdağ Arasındaki Tartışma Derinleşiyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft