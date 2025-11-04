Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Mert Nobre, Survivor 2026'da Yer Alacak

Survivor 2026 Ünlüler-All Star yarışması için geri sayım sürerken, Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden yarışmacı kadrosunu güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk yarışmacıları duyuran Ilıcalı, bu kez eski futbolcu Mert Nobre'nin de yeni sezon kadrosunda yer alacağını açıkladı. Nobre'nin Survivor'a katılması, hem futbol camiasında hem de televizyon izleyicileri arasında büyük bir merak uyandırdı.

Survivor 2026'da Kadro Genişliyor

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımında, "Efsane futbolcu Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadeleri yer aldı. Nobre'nin Survivor'a katılacağı haberinin ardından, izleyiciler ve hayranları onun performansını merakla beklemeye başladı. Önceki yarışmacılar arasında Bayhan ve Keremcem gibi isimlerin bulunması da dikkat çekici gelişmeler arasında yer alıyor.

Mert Nobre'nin Futbol Kariyeri

Mert Nobre, 1980 yılında Brezilya'da dünyaya geldi ve profesyonel futbol kariyerine Paraná Clube takımında başladı. 1999 yılında Brezilya birinci liginde forma giymeye başlayan Nobre, 19 yaşında Corinthians karşısında ilk resmi maçına çıktı. İlk golünü ise 16 Ekim 1999 tarihinde Gama'ya karşı kaydetti. Nobre, bu dönemde Japonya'nın Kashiwa Reysol takımına transfer oldu ancak burada beklenen performansı gösteremedi.

2003 sezonunun ortasında Cruzeiro'ya transfer olan Nobre, Türkiye macerasına 2003-04 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye kiralanarak başladı. Fenerbahçe'den ayrılana kadar her sezon başka takımlara kiralanan Nobre, 2006-07 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'tan sonra Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, FC Wil 1900, Erzurumspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen Nobre, 2019 yılında futbol kariyerini sonlandırdı.

Mert Nobre'nin Survivor 2026'daki performansı, hem eski futbol kariyeriyle hem de televizyon dünyasındaki yeni rolüyle ilgili merakları artırıyor. Survivor'un dinamik ve zorlu ortamında nasıl bir performans sergileyeceği, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilecek.