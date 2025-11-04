Dolar
Bahçeli'den ABD Elçisine Tepki: Yerini, Yurdunu, Haddini Bilmeli

Bahçeli'den ABD Elçisine Tepki: Yerini, Yurdunu, Haddini Bilmeli

14
14
Bahçeli'den ABD Elçisine Tepki: Yerini, Yurdunu, Haddini Bilmeli
Okunma Süresi: 2 dk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Kıbrıs seçimleri, çözüm süreci, Rusya ve Çin ile ittifak konularında bazı görüş ayrılıklarının yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılmamalarının bu çatlakları güçlendirdiği ifade ediliyor.

Seçmenle Buluşma Vurgusu

Bahçeli, konuşmasının başında Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçmenlerle buluşma çabalarına dikkat çekti. "Her kapıyı çalacağız, her gönlü kazanacağız; ya dertlere çare olacağız ya da ortak olacağız" diyen Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın hedeflerini açıklayarak sorunları dinleyeceklerini ve çözüm yolları arayacaklarını belirtti. MHP lideri, "Sorunlar yumak yumak olsa da biz varız ve her zaman milletimizin hizmetindeyiz" ifadeleriyle partinin kararlılığını vurguladı.

Uluslararası Gelişmelere Dikkat Çekti

Bahçeli, toplantıda Sudan’daki sivillere yönelik katliama da değindi. El-Feşir şehrinde yaşanan olayları "katliam" olarak nitelendirerek, bu vahşetin Gazze'de yaşananlarla benzerlik gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail'in ateşkes kararı sonrası 254 sivili öldürdüğünü belirtti.

ABD Elçisinin Açıklamalarına Tepki

MHP Genel Başkanı, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Bahreyn’de katıldığı bir forumda Türkiye ve İsrail arasında savaş olmayacağına dair yaptığı açıklamalara da sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Görev yaptığı ülkeye politik rota çizme densizliğine heves eden bir sefirin ileri düzeyli akıl tutuklamasıdır" diyerek, dış misyon yetkililerinin yerini ve yurdunu bilmesi gerektiğini vurguladı. "Had ve hudut aşımına asla girmemeleri asıldır, kaçınılmazdır" şeklinde uyarıda bulundu.

Bahçeli, "Soykırımcıların defteri dürülmeden Türkiye, Filistinlilerin hukukuna yüz çeviremez" diyerek, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki hassasiyetine dikkat çekti. "Baktığımız yer milletimizin hassasiyet çizgisidir" diyen Bahçeli, inanç ve irade birliğinin önemine vurgu yaptı. "Aynı yerde bulunmak, aynı nitelikte olmanın göstergesi değildir" ifadeleriyle, farklılıkları da gündeme getirdi.

