Stephen Colbert'ten Emmy Sahnesinde İstanbul Esprisi

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Dün gece gerçekleştirilen 77. Primetime Emmy Ödülleri, televizyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Gecenin açılışında sahne alan ünlü komedyen ve sunucu Stephen Colbert, hem yaptığı esprilerle hem de İstanbul’a yönelik yaptığı göndermelerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Colbert, Emmy sahnesinde sergilediği performansla hem eğlenceli hem de dikkat çekici bir atmosfer yaratmayı başardı.

Colbert'in Açılış Performansı

Stephen Colbert, sahneye çıktığında uzun süre ayakta alkışlandı. İzleyicilere “Oturun! Çok teşekkür ederim. Devam etmeliyiz,” diyerek karşılık veren Colbert, açılış performansına hızlı bir giriş yaptı. Özellikle kendi programı The Late Show’a yaptığı göndermelerle dikkat çekti. Mayıs 2026’da sona erecek olan programına atıfta bulunarak, “İşe alım yapan var mı? Çünkü bu gece yanımda haziran ayında müsait olacak 200 nitelikli aday var,” ifadeleriyle salonda kahkahalar yarattı.

Plastik Cerrahiye Dikkat Çekti

Colbert, sahnede cebinden gençlik yıllarına ait bir vesikalık fotoğraf çıkardı. Bu fotoğrafı göstererek, “Bir süredir vesikalık fotoğrafımı güncelleme fırsatım olmadı ama hâlâ işe yarıyor sanırım,” dedi. Ardından, Türkiye’nin son dönemlerdeki plastik cerrahi başarılarına atıfta bulunarak, “İstanbul’dan döndükten sonra onun gibi olacağımdan eminim,” şeklinde bir espri yaptı ve bu sırada el hareketiyle yüz gerdirme hareketini taklit etti.

Ödül Töreninin Devamı

Colbert, performansının ardından elindeki özgeçmişi ünlü aktör Harrison Ford’a vererek, “Bunu Steven Spielberg’e götür,” dedi. Daha sonra sahneye geri dönerek 'Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü açıkladı. Bu ödül, The Studio dizisindeki performansıyla Seth Rogen’a verildi. Emmy Ödülleri, televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği, eğlenceli ve unutulmaz anlara sahne olan bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.

