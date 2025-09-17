Dolar
Seda Bakan, Jennifer Lopez ile Fotoğraf Çektirmek İçin Uzun Süre Bekledi

Seda Bakan, Jennifer Lopez ile Fotoğraf Çektirmek İçin Uzun Süre Bekledi
Ünlü oyuncu Seda Bakan, Türkiye'de gerçekleştirdiği konserin ardından dünya çapında tanınan sanatçı Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirmek için gösterdiği çabayı sosyal medya üzerinden paylaştı. Ünlü ismin, Lopez ile fotoğraf çektirmek amacıyla sabahlara kadar beklediğini ifade etmesi, takipçileri arasında merak uyandırdı.

Uzun Bekleyiş ve Sabır

Seda Bakan, Lopez ile fotoğraf çektirmek için sabırlı bir şekilde beklediğini belirtti. Eşinin "Artık yeter, çok bekledik" şeklindeki sözlerine rağmen, Bakan vazgeçmeyerek saat 04.30'da bile bu anı yaşamak istediğini dile getirdi. Sabırlı bekleyişinin sonucunda fotoğraf çekim fırsatını yakaladığı için mutlu olduğunu ifade etti.

1 Milyon TL İddialarına Cevap

Bakan'ın Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödediği iddiaları, kulislerde tartışma konusu oldu. Ünlü oyuncu, bu söylentilere esprili bir dille yanıt vererek, "Vermem, zaten öyle bir şey yok ki" ifadelerini kullandı. Böylece, dedikoduları kesin bir dille çürütmüş oldu. Bu tür iddiaların sosyal medya üzerinden yayılması, ünlülerin yaşamlarına dair merakın ne denli yoğun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Aile Hayatı

Seda Bakan, 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir. Çiftin Leyla ve Ela adında iki kız çocuğu bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam süren Bakan, kariyerine de başarıyla devam etmektedir. Jennifer Lopez ile yaşadığı bu anı, hem kişisel hem de profesyonel yaşamında önemli bir yer edinmiştir.

