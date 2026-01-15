Netflix Yeni Yıla İddialı Giriyor: Ayrılık da Sevdaya Dahil'in İlk Fragmanı Yayınlandı

Dolar
14
14
Netflix, Türkiye'deki yerli yapımlarına hız kesmeden yeni projeler eklemeye devam ediyor. 2024 yılına dikkat çekici bir yapımla başlayacak olan platform, ünlü sinemacı Yavuz Turgul'un imzasını taşıyan "Ayrılık da Sevdaya Dahil" dizisinin ilk fragmanını yayınladı. Bu dizi, izleyicilere güçlü bir hikaye sunarken, Turgul'un dizi dünyasındaki ilk deneyimi olma özelliğini de taşıyor.

Dizinin Teması ve Karakterleri

Ayrılık da Sevdaya Dahil, tefeci bir ailenin içinde büyüyen tahsilatçı Kemal ile senaryo yazarı Afife’nin kesişen hayatlarını konu alıyor. Hikaye, borç ilişkileri ve güç dengeleriyle şekillenen bir dünyada, Kemal'in geçmişi ve Afife'nin mevcut yaşamı arasında gelişen çatışmaları ele alıyor. Zorunluluklar nedeniyle işlettiği lokantada hayata tutunmaya çalışan Afife ile borçlarıyla yüzleşen Kemal’in karşılaşması, beklenmedik bir yüzleşmeyi beraberinde getiriyor. Bu borç meselesi, Kemal’in vicdan, erdem ve aşk gibi kavramları sorgulamasına neden oluyor.

Başrol Oyuncuları ve Yapım Ekibi

Dizinin başrollerini tanınmış oyuncular İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem ve Yasemin Kay Allen üstleniyor. Ayrıca, Deniz Türkali, Tarık Papuççuoğlu, Menderes Samancılar, Asuman Çakır, Sinan Bengier, Okan Cabalar, Dilşah Demir, Görkem Sevindik ve Can Yılmaz gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yavuz Turgul’un yaratıcılığını üstlendiği bu yapımın senaryosu, Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş tarafından kaleme alındı. Yönetmen koltuğunda ise Kurtcebe Turgul ve Selim Demirdelen bulunuyor.

Yayın Tarihi ve İzleyici Beklentileri

Ayrılık da Sevdaya Dahil, 15 Ocak 2024 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Bu tarih, Netflix'in yerli yapımlara olan yatırımlarının bir parçası olarak, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Yavuz Turgul'un güçlü anlatımı ve derin karakter analizi, diziye olan ilgiyi artıran unsurlar arasında yer alıyor. Türkiye'nin sinema ve dizi dünyasında önemli bir yere sahip olan Turgul, bu projeyle izleyicilere yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor.

