Dolar
41,2921 %0,28
Euro
48,6049 %0,47
Gram Altın
4.827,96 % 0,10
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Modacı Linda İmami Kimdir, Evli mi? Neden Hayatını Kaybetti?

Modacı Linda İmami Kimdir, Evli mi? Neden Hayatını Kaybetti?

Ünlü modacı Linda İmami, kanser tedavisi gördüğü süreçte hayatını kaybetti. Eşi Ata İmami ile evli olan İmami’nin 16 yaşında bir oğlu vardı. İşte hayatı ve vefatına dair detaylar.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Modacı Linda İmami Kimdir, Evli mi? Neden Hayatını Kaybetti?
Okunma Süresi: 1 dk

Türk moda dünyasının sevilen isimlerinden Linda İmami, uzun süredir sürdürdüğü kanser tedavisi sırasında yaşamını yitirdi. Acı haberi yakın arkadaşı Nurhan Çetinkaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Linda İmami Kimdir?

Türkiye’de moda tasarımı alanında yaptığı özgün çalışmalarla tanınan Linda İmami, özellikle kişiye özel tasarımları ve cesur çizgileriyle öne çıkmış bir isimdi. Moda dünyasında hem mesleki başarıları hem de hayat enerjisiyle biliniyordu.

Ailesi ve Evliliği

Linda İmami, Ata İmami ile evliydi. Çiftin 16 yaşında bir oğulları bulunuyor. İmami’nin vefatı, ailesi ve yakın çevresi için derin bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Neden Öldü?

Ünlü modacı, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle yaşamını kaybetti. Tedavi süreci boyunca sosyal medya hesabından umut dolu paylaşımlar yapmış, takipçilerine moral vermeye çalışmıştı.

#Linda İmami Kimdir
#Linda İmami Öldü
#Linda İmami Neden Öldü
#Linda İmami Eşi Ata İmami
#Linda İmami Modacı
#Türk Moda Dünyası Kayıplar
#Kanserden Ölen Ünlüler
Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Yurt Yönetim Personeli Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar
Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Yurt Yönetim Personeli Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar
#Genel / 08 Eylül 2025
Sosyal Medyaya Erişim Zorlaştırıldı! 21 Saatlik Bant Daraltması Bitti
Sosyal Medyaya Erişim Zorlaştırıldı! 21 Saatlik Bant Daraltması Bitti
#Teknoloji / 08 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Yeşilçam'ın Efsanesi Türkan Şoray'dan Kadın Temsiline Dair Açıklamalar
Yeşilçam'ın Efsanesi Türkan Şoray'dan Kadın Temsiline Dair Açıklamalar
Magazin
MTV Video Müzik Ödülleri'nde Alix Earle'in Cesur Elbisesi Dikkat Çekti
MTV Video Müzik Ödülleri'nde Alix Earle'in Cesur Elbisesi Dikkat Çekti
İlkan Karaman kimdir, neden öldü?
İlkan Karaman kimdir, neden öldü?
Türkiye'de Sosyal Medya Erişiminde Sorunlar Yaşanıyor
Türkiye'de Sosyal Medya Erişiminde Sorunlar Yaşanıyor
Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Andre Onana Geliyor
Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Andre Onana Geliyor
Balık Tezgahları Dolup Taştı! Fiyatlar Daha da Düşecek
Balık Tezgahları Dolup Taştı! Fiyatlar Daha da Düşecek
Facebook’ta Erişim Sorunu: 8 Eylül 2025’te Türkiye’de Kullanıcılar Platforma Giremedi
Facebook’ta Erişim Sorunu: 8 Eylül 2025’te Türkiye’de Kullanıcılar Platforma Giremedi
Üç Aylar 2025 Ne Zaman Başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan Tarihleri Belli Oldu
Üç Aylar 2025 Ne Zaman Başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan Tarihleri Belli Oldu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft