Modacı Linda İmami Kimdir, Evli mi? Neden Hayatını Kaybetti?

Türk moda dünyasının sevilen isimlerinden Linda İmami, uzun süredir sürdürdüğü kanser tedavisi sırasında yaşamını yitirdi. Acı haberi yakın arkadaşı Nurhan Çetinkaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Linda İmami Kimdir?

Türkiye’de moda tasarımı alanında yaptığı özgün çalışmalarla tanınan Linda İmami, özellikle kişiye özel tasarımları ve cesur çizgileriyle öne çıkmış bir isimdi. Moda dünyasında hem mesleki başarıları hem de hayat enerjisiyle biliniyordu.

Ailesi ve Evliliği

Linda İmami, Ata İmami ile evliydi. Çiftin 16 yaşında bir oğulları bulunuyor. İmami’nin vefatı, ailesi ve yakın çevresi için derin bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Neden Öldü?

Ünlü modacı, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle yaşamını kaybetti. Tedavi süreci boyunca sosyal medya hesabından umut dolu paylaşımlar yapmış, takipçilerine moral vermeye çalışmıştı.