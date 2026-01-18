Melissa Gilbert, Cinsel İstismarla Suçlanan Eşi Timothy Busfield'ın Hapishanede Korunmasını İstedi

Melissa Gilbert, eşi Timothy Busfield'ın cinsel istismar suçlamalarıyla tutuklu yargılanması sürecinde ona destek vermeye devam ediyor. 68 yaşındaki Busfield, 2022 yılında "The Cleaning Lady" dizisinin setinde yaşları 7 ve 8 olan iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunma iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Gilbert, bu süreçte eşinin hapishanede korunması için mahkemeye başvuruda bulundu.

Başvurunun Detayları

61 yaşındaki Melissa Gilbert, mahkemeye sunduğu mektupta, Timothy Busfield ile olan ilişkisini ve ona duyduğu bağlılığı ifade etti. 1980'lerde tanıştıkları bilgisini veren Gilbert, 2012 yılında birbirlerine aşık olduklarını belirtti. Mektubunda Busfield’ı "aşkım, dayanağım, iş ve hayat ortağım" olarak tanımlayan Gilbert, eşinin neşesi, mizahı ve zekasının hayatına ışıltı kattığını dile getirdi.

Timothy Busfield'ın Karakterine Dair Yorumlar

Gilbert, mahkemedeki ifadesinde Busfield’ın ahlaki değerlere sahip bir birey olduğunu vurguladı. "Tim, tanıdığım tüm insanlar arasında en güçlü ahlak anlayışına sahip olanıdır" diyerek eşinin her zaman başkalarına hizmet etmeye adandığını belirtti. Ayrıca, Busfield’ın çalıştığı projelerdeki ekip üyelerinin, onun en sevdikleri yönetmen olduğunu dile getirdiklerini aktardı. Bu tür geribildirimlerin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Gilbert, "Eşimle birçok farklı kesimden insanların karşılaştığını ve onun en sevdikleri kişi olduğunu söylemelerini duymak beni sevindiriyor" dedi.

Güvenlik Talebi ve Duygusal İfade

Melissa Gilbert, mahkemeye yazdığı mektubu, eşi Timothy Busfield'ın sağlık ve güvenliği için yaptığı yalvarışla sonlandırdı. "Tek istediğim, bu olağanüstü adamın güvende ve sağlıklı olması" diyen Gilbert, "O benim koruyucum, ben de onun koruyucusuyum, ancak onu şimdi koruyamıyorum ve bu durum kalbimi en çok kıran şey" ifadelerini kullandı. Gilbert, mahkemeden eşine iyi bakılmasını rica ederek sözlerini tamamladı. Bu mektup, yeni dosyada sunulan 75 mektuptan biri olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, aile üyeleri de uzun süredir Busfield adına destekleyici mektuplar yazmaya devam ediyor.

Geçmişteki İddialar ve Cinsel İstismar Suçlamaları

Timothy Busfield’a yönelik cinsel istismar suçlamaları, 2022 yılında "The Cleaning Lady" dizisi çekimlerinde ortaya çıktı. İddiaya göre, o dönemde 7 ve 8 yaşında olan çocuklar, set ortamında taciz edildi. Bunun yanı sıra, yaklaşık 25 yıl önce, Sacramento'daki bir tiyatroda Busfield için seçmelere katılan 16 yaşındaki bir kızın babası tarafından üçüncü bir cinsel istismar suçlaması yöneltildi. Bu durum, Busfield’ın kariyerine ve özel hayatına yönelik ciddi etkiler yarattı.