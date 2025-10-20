Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Melek Mosso'dan Şaşırtan Ayrılık Açıklaması

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminde kalmaya devam ediyor. İki yıl önce evlendiği oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile gerçekleştirdiği boşanma, 18 Ekim tarihinde tek celsede sona erdi. Çift, "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Mahkemeye sundukları protokole göre taraflar, birbirlerinden herhangi bir nafaka, tazminat ya da mal paylaşımı talebinde bulunmadı.

Boşanmanın Ardından Medeni Tavırlar

Boşanma davasının ardından adliye çıkışında birbirlerine sarılan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, bu anlarla sosyal medyada dikkat çekti. İkilinin sergilediği medeni tavırlar, takipçileri tarafından olumlu yorumlarla karşılandı. Bu durum, boşanmanın ardından yaşanan gerginliğin yerini dostane bir ilişkiye bıraktığını gösterdi.

Sahne Performansında Duygusal Açıklamalar

Boşanma gününün akşamında sahne alan Melek Mosso, konser sırasında yaşadığı duygusal anları hayranlarıyla paylaştı. "Bildiğin severek ayrıldık. Birbirimize kötülük yapmak istemedik," diyen Mosso, ilişkilerdeki toksik durumlara dikkat çekti. "Bazen ilişkiler toksik olur ya, birbirine enayilik yaparsın. Biz onu yapmak istemedik," ifadeleriyle ayrılıklarındaki olgun yaklaşımı vurguladı.

Sevgi ve Gelecek Üzerine Düşünceler

Melek Mosso, konuşmasının devamında Serkan Sağdıç'a olan duygularını ifade ederek, "O kadar çok seviyorum, o kadar sevdiğim bir insan ki... Doğru yerde, doğru zamanda 'dur' demeyi bilmek gerekir bazı aşklarda," dedi. Bu sözleriyle, ayrılığın bir son değil, belki de ileride yeniden bir araya gelme umudu taşıdığını dile getirdi. Bu açıklamalar, hayranları tarafından duygusal bir bağlamda karşılık buldu ve Mosso'nun ilişkilerindeki olgun yaklaşımını pekiştirdi.

#Melek Mosso
#Şarkıcı
#Serkan Sağdıç
