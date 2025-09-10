Dolar
41,2967 %0,26
Euro
48,3172 %0,45
Gram Altın
4.853,40 % 0,89
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Mabel Matiz'in Annesi, Oğlunun "Perperişan" Şarkısına Yorumda Bulundu

Mabel Matiz'in Annesi, Oğlunun "Perperişan" Şarkısına Yorumda Bulundu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Mabel Matiz'in Annesi, Oğlunun "Perperişan" Şarkısına Yorumda Bulundu
Okunma Süresi: 2 dk

Başarılı şarkıcı Mabel Matiz, son dönemdeki en dikkat çekici çalışması "Perperişan" ile müzik dünyasında yeniden gündem oldu. Matiz, yeni şarkısını annesi Maya Karaca'ya dinlettiğinde, annesinin şarkının sözleri hakkında yaptığı yorum, dinleyenleri şaşırttı. Mabel Matiz, konserinde bu durumu anlatarak, annesinin görüşlerini paylaştı.

Şarkının Sözlerine Gelen Eleştiri

Mabel Matiz, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde, annesinin "Perperişan" şarkısının sözlerini müstehcen bulduğunu vurguladı. Ünlü sanatçı, "40 yaşına da gelseniz, annenizden o onayı mutlaka alıyorsunuz. 'Oğlum çok beğendim, müziğine bayıldım ama sözler biraz müstehcen mi?' dedi," ifadelerini kullandı. Bu sözler, annelik ve sanat arasındaki bağın bir yansıması olarak dikkat çekti.

Anne ve Oğul Arasındaki İlişki

Mabel Matiz, annesinin kaygılarını anladığını belirterek, "Yakalarsam muah muah ile büyümüş bir insan olarak... Şahındandır diyorum," dedi. Bu açıklama, sanatçının annesiyle olan yakın ilişkisini ve onun görüşlerine verdiği önemi ortaya koyuyor. Matiz, annesinin kendisi için duyduğu endişeleri de dile getirerek, "Anneciğim tabii yazık, o benim karşılaşacağım olası ve muhtemel zorluklarla ilintili yürek çarpıntısı yaşıyor," şeklinde konuştu.

"Perperişan" Şarkısının Teması

Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısının sözleri, ilişkiler ve duygusal karmaşa üzerine yoğunlaşıyor. Şarkı, yalnızlık ve aşkın getirdiği zorlukları ele alırken, dinleyicilere derin bir duygu deneyimi sunmayı amaçlıyor. Şarkının sözlerinden bazıları şu şekilde: "Canıma yetti belalı bekarlık, yanmalı hangisine, ne yapıp etmeli oğlanı sormalı." Bu ifadeler, Mabel Matiz'in müzik kariyerindeki derinliği ve yaratıcı yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Sonuç olarak, Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısı, sadece müzikal bir eser olmanın ötesinde, sanatçının annesiyle olan ilişkisini ve kişisel deneyimlerini de yansıtan bir çalışma olarak öne çıkıyor. Bu durum, sanatçının eserlerinde aile bağlarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

#Mabel Matiz
iPhone 17 Serisi Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Türkiye'ye Geleceği Tarih
iPhone 17 Serisi Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Türkiye'ye Geleceği Tarih
#Teknoloji / 10 Eylül 2025
Fenerbahçe, Tedesco’nun Talebi Üzerine Arjantinli Orta Saha İçin Girişimlere Başladı
Fenerbahçe, Tedesco’nun Talebi Üzerine Arjantinli Orta Saha İçin Girişimlere Başladı
#Spor / 10 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'in Eşi Hakkında Bilgiler
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'in Eşi Hakkında Bilgiler
Magazin
Sueda Lafçı Kimdir? Gelinim Mutfakta Yarışmacısı Hakkında Bilgiler
Sueda Lafçı Kimdir? Gelinim Mutfakta Yarışmacısı Hakkında Bilgiler
Türkiye’nin Tasarruf Haritası: Altın, Dolar ve Euro Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları
Türkiye’nin Tasarruf Haritası: Altın, Dolar ve Euro Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları
AYM'den, CHP Kurultayı Davasında 'Görevsizlik' Başvurusuna Ret
AYM'den, CHP Kurultayı Davasında 'Görevsizlik' Başvurusuna Ret
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2025-2026 Akademik Takvimi: Üniversitelerin Açılış Tarihleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2025-2026 Akademik Takvimi: Üniversitelerin Açılış Tarihleri
Diplomadan Sonra Rüşvet Skandalı: Çürük Okullara Sağlam Raporu Vermişler
Diplomadan Sonra Rüşvet Skandalı: Çürük Okullara Sağlam Raporu Vermişler
2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantı Tarihleri Belli Oldu
2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantı Tarihleri Belli Oldu
Bir Tarafta Sağanak, Bir Tarafta Sıcak Hava! Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı
Bir Tarafta Sağanak, Bir Tarafta Sıcak Hava! Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft