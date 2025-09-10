Mabel Matiz'in Annesi, Oğlunun "Perperişan" Şarkısına Yorumda Bulundu

Başarılı şarkıcı Mabel Matiz, son dönemdeki en dikkat çekici çalışması "Perperişan" ile müzik dünyasında yeniden gündem oldu. Matiz, yeni şarkısını annesi Maya Karaca'ya dinlettiğinde, annesinin şarkının sözleri hakkında yaptığı yorum, dinleyenleri şaşırttı. Mabel Matiz, konserinde bu durumu anlatarak, annesinin görüşlerini paylaştı.

Şarkının Sözlerine Gelen Eleştiri

Mabel Matiz, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde, annesinin "Perperişan" şarkısının sözlerini müstehcen bulduğunu vurguladı. Ünlü sanatçı, "40 yaşına da gelseniz, annenizden o onayı mutlaka alıyorsunuz. 'Oğlum çok beğendim, müziğine bayıldım ama sözler biraz müstehcen mi?' dedi," ifadelerini kullandı. Bu sözler, annelik ve sanat arasındaki bağın bir yansıması olarak dikkat çekti.

Anne ve Oğul Arasındaki İlişki

Mabel Matiz, annesinin kaygılarını anladığını belirterek, "Yakalarsam muah muah ile büyümüş bir insan olarak... Şahındandır diyorum," dedi. Bu açıklama, sanatçının annesiyle olan yakın ilişkisini ve onun görüşlerine verdiği önemi ortaya koyuyor. Matiz, annesinin kendisi için duyduğu endişeleri de dile getirerek, "Anneciğim tabii yazık, o benim karşılaşacağım olası ve muhtemel zorluklarla ilintili yürek çarpıntısı yaşıyor," şeklinde konuştu.

"Perperişan" Şarkısının Teması

Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısının sözleri, ilişkiler ve duygusal karmaşa üzerine yoğunlaşıyor. Şarkı, yalnızlık ve aşkın getirdiği zorlukları ele alırken, dinleyicilere derin bir duygu deneyimi sunmayı amaçlıyor. Şarkının sözlerinden bazıları şu şekilde: "Canıma yetti belalı bekarlık, yanmalı hangisine, ne yapıp etmeli oğlanı sormalı." Bu ifadeler, Mabel Matiz'in müzik kariyerindeki derinliği ve yaratıcı yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Sonuç olarak, Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısı, sadece müzikal bir eser olmanın ötesinde, sanatçının annesiyle olan ilişkisini ve kişisel deneyimlerini de yansıtan bir çalışma olarak öne çıkıyor. Bu durum, sanatçının eserlerinde aile bağlarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.