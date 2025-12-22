Dolar
Leyla Mizrahi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Leyla Mizrahi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Leyla Mizrahi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Okunma Süresi: 2 dk

Uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Leyla Mizrahi, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden Cemal Özgörkey’in yeğeni olan Mizrahi, kaybıyla ailesi ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde gerçekleştirilen cenaze törenine, Mizrahi’nin aile yakınları ve dostları katıldı. Törende, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gibi önemli isimlerin de yer alması dikkat çekti. Cenaze namazı öncesi, aile üyeleri ve arkadaşları tabutun etrafında bir araya gelerek acılarını paylaştı. Leyla Mizrahi'nin 5 ay önce anne olduğu bilgisi, katılımcılar arasında duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Defin İşlemleri

Cenaze namazı, öğle vakti kılındıktan sonra, Leyla Mizrahi’nin Yeni Ayazağa Mezarlığı’na defnedilmesi için hareket edildi. Burada yapılan defin işlemleri sırasında, yakınları ve dostları gözyaşlarına hakim olamadı. Mizrahi’nin kaybı, iş dünyası ve spor camiasında da geniş yankı buldu; birçok kişi sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı.

Hayatını kaybeden Leyla Mizrahi, yaşamı boyunca birçok kişi için ilham kaynağı olmuş ve çevresinde sevgiyle anılmıştır. Onun anısına yönelik etkinliklerin ve saygı duruşlarının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

