Dolar
43,1572 %0.1
Euro
50,3694 %0.07
Gram Altın
6.360,51 % -0,11
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Kibariye'nin Açıklamalarına Seda Sayan'dan Mizahi Yanıt

Kibariye'nin Açıklamalarına Seda Sayan'dan Mizahi Yanıt

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Kibariye'nin Açıklamalarına Seda Sayan'dan Mizahi Yanıt
Okunma Süresi: 2 dk

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Kibariye, katıldığı bir YouTube programında Seda Sayan ile olan geçmişe dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İki sanatçının geçmişte uzun süre birlikte yaşadığına dair ifadeleri, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Kibariye, Seda Sayan ile paylaştıkları ev hayatını ve kariyerlerinin ilk yıllarını samimi bir dille anlattı.

Kibariye'nin Ev Arkadaşlığı Açıklamaları

Kibariye, daha önce verdiği bir röportajda Seda Sayan ile 17 yıl boyunca ev arkadaşlığı yaptıklarını belirtmişti. Ancak, son katıldığı programda bu süreyi neredeyse iki katına çıkararak "Biz Seda'yla 35-40 sene yaşadık bir evin içinde" dedi. Bu çelişkili açıklama, sosyal medya kullanıcıları arasında hemen gündeme geldi. Ünlü sanatçı, evdeki görev dağılımından da bahsederek, "Seda temizliği çok severdi. Ben yemek yapıyordum, Seda temizlik yapıyordu. Öyle güzel anlaştık ki Seda'yla" şeklinde konuştu.

Seda Sayan'dan Mizahi Yanıt

Kibariye'nin bu açıklamaları üzerine Seda Sayan'dan esprili bir yanıt gecikmedi. Sayan, Kibariye'nin 17 yıl ifadesine atıfta bulunarak, "Kafa gitti Kibariye'nin. Doyamamış dedim ben. Ben titizim, Kibariye benden de deli. Kibariye çok kıymetli benim için" ifadelerini kullandı. Bu mizahi diyalog, iki sanatçının dostluğunun ne denli samimi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medya platformlarında Kibariye ve Seda Sayan arasındaki bu tatlı atışma, hayranları tarafından sıkça paylaşıldı. İki sanatçının yıllara dayanan dostlukları ve eğlenceli diyalogları, Türk müziğinde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

#Sanatçı
#Seda Sayan
#Kibariye
13 Ocak Günlük Tarot Falı: 13 Ocak Salı Günü Seni Neler Bekliyor?
13 Ocak Günlük Tarot Falı: 13 Ocak Salı Günü Seni Neler Bekliyor?
#Gündem / 13 Ocak 2026
Net Görememe, Günlük Yaşamı Doğrudan Etkileyen Önemli Bir Göz Sağlığı Sorunudur
Net Görememe, Günlük Yaşamı Doğrudan Etkileyen Önemli Bir Göz Sağlığı Sorunudur
#Gündem / 13 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Behzat Ç. ve Teşkilat’ın Usta Oyuncusu Koray Ergun Hayatını Kaybetti
Behzat Ç. ve Teşkilat’ın Usta Oyuncusu Koray Ergun Hayatını Kaybetti
Magazin
Nilperi Şahinkaya'nın Sosyal Medya Paylaşımı Gündem Oldu
Nilperi Şahinkaya'nın Sosyal Medya Paylaşımı Gündem Oldu
Tekirdağ'da Okullar Tatil Mi? 13 Ocak Salı Günü Eğitim Durumu
Tekirdağ'da Okullar Tatil Mi? 13 Ocak Salı Günü Eğitim Durumu
Emily Ratajkowski Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?
Emily Ratajkowski Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?
Derbiye Damga Vuran Yağmurlukların Maliyeti ve Satış Durumu
Derbiye Damga Vuran Yağmurlukların Maliyeti ve Satış Durumu
Türkiye’nin İlk ve Tek Yerli Zaman Sunucusu: SynChoronos 700 Serisi
Türkiye’nin İlk ve Tek Yerli Zaman Sunucusu: SynChoronos 700 Serisi
Aksaray’da 40 Yıllık Futbol Geleneği Sürüyor
Aksaray’da 40 Yıllık Futbol Geleneği Sürüyor
Şölen, WEPs İmzacıları Arasında Yer Aldı
Şölen, WEPs İmzacıları Arasında Yer Aldı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft