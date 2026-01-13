Kibariye'nin Açıklamalarına Seda Sayan'dan Mizahi Yanıt

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Kibariye, katıldığı bir YouTube programında Seda Sayan ile olan geçmişe dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İki sanatçının geçmişte uzun süre birlikte yaşadığına dair ifadeleri, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Kibariye, Seda Sayan ile paylaştıkları ev hayatını ve kariyerlerinin ilk yıllarını samimi bir dille anlattı.

Kibariye'nin Ev Arkadaşlığı Açıklamaları

Kibariye, daha önce verdiği bir röportajda Seda Sayan ile 17 yıl boyunca ev arkadaşlığı yaptıklarını belirtmişti. Ancak, son katıldığı programda bu süreyi neredeyse iki katına çıkararak "Biz Seda'yla 35-40 sene yaşadık bir evin içinde" dedi. Bu çelişkili açıklama, sosyal medya kullanıcıları arasında hemen gündeme geldi. Ünlü sanatçı, evdeki görev dağılımından da bahsederek, "Seda temizliği çok severdi. Ben yemek yapıyordum, Seda temizlik yapıyordu. Öyle güzel anlaştık ki Seda'yla" şeklinde konuştu.

Seda Sayan'dan Mizahi Yanıt

Kibariye'nin bu açıklamaları üzerine Seda Sayan'dan esprili bir yanıt gecikmedi. Sayan, Kibariye'nin 17 yıl ifadesine atıfta bulunarak, "Kafa gitti Kibariye'nin. Doyamamış dedim ben. Ben titizim, Kibariye benden de deli. Kibariye çok kıymetli benim için" ifadelerini kullandı. Bu mizahi diyalog, iki sanatçının dostluğunun ne denli samimi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medya platformlarında Kibariye ve Seda Sayan arasındaki bu tatlı atışma, hayranları tarafından sıkça paylaşıldı. İki sanatçının yıllara dayanan dostlukları ve eğlenceli diyalogları, Türk müziğinde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.