Dolar
43,1991 %0.05
Euro
50,2564 %-0.1
Gram Altın
6.377,98 % -0,82
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin İstanbul'un Savoy Sitesi'nde 43 Milyonluk Vurgun İddiası

İstanbul'un Savoy Sitesi'nde 43 Milyonluk Vurgun İddiası

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
İstanbul'un Savoy Sitesi'nde 43 Milyonluk Vurgun İddiası
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul'un Ulus semtinde yer alan ve ünlü isimlere ev sahipliği yapan 301 dairelik Savoy Sitesi'nde önemli bir mali skandal yaşandığı bildirildi. Site yöneticisi Ceyhun Baş'ın, site sakinlerinden yeşil alan düzenlemesi için topladığı 1 milyon doları alarak kayıplara karıştığı iddiaları gündeme geldi. Olay, site sakinleri arasında büyük bir şok etkisi yarattı.

Ceyhun Baş'ın Kiralama Kararı ve Toplanan Para

Ulus Savoy Sitesi'nin yöneticisi Ceyhun Baş, site çevresindeki belediyeye ait bir araziyi yeşil alan olarak kullanmak amacıyla kiralamaya karar verdi. Bu işlem için site sakinlerinden yaklaşık 1 milyon dolar (43 milyon TL) toplandı. Sakinler, bu paranın çevre düzenlemesi için kullanılacağına inanarak katkıda bulundular. Ancak, bu paranın toplanmasının ardından Ceyhun Baş, hem toplanan parayı hem de site hesabındaki birikimleri alarak kayıplara karıştı.

Durumun Fark Edilmesi ve Yasal Süreç

Site sakinleri, paraların kaybolduğunu fark ettiklerinde büyük bir şok yaşadılar ve durumu derhal yetkililere bildirdiler. Savcılığa yapılan şikayet üzerine, Ceyhun Baş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak, aradan geçen 15 güne rağmen Baş’ın henüz yakalanamadığı bilgisi verildi. Olayın ardından site sakinleri, Baş hakkında "Çok efendi bir insandı, bunu nasıl yaptı anlamadık" şeklinde yorumlarda bulundu.

Olayın Toplumsal Yansımaları

Bu tür vurgunlar, Türkiye'deki konut sitelerinde güvenlik ve şeffaflık konularını yeniden gündeme getirdi. Site sakinlerinin yaşadığı bu deneyim, diğer konut projelerinde benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini gösteriyor. Ünlü isimlerin de ikamet ettiği bu tür yerlerde, yönetim süreçlerinin daha dikkatli bir şekilde denetlenmesi önem arz ediyor.

#Dolandırıcılık
#Mustafa Sandal
#Sosyete
#Villa
Derya Çayırgan Kimdir? Neden Gözaltına Alındı, Evli mi? İşte Biyografisi
Derya Çayırgan Kimdir? Neden Gözaltına Alındı, Evli mi? İşte Biyografisi
#Gündem / 15 Ocak 2026
Ryan Hurst Kimdir? Kratos'u Oynayacak Ryan Hurst Hangi Yapımlarda Yer Aldı?
Ryan Hurst Kimdir? Kratos'u Oynayacak Ryan Hurst Hangi Yapımlarda Yer Aldı?
#Gündem / 15 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Eşref Rüya'nın Yıldızı Çağatay Ulusoy'un 17 Yıllık Geçmişi: 2009 Klip Görüntüleri Ortaya Çıktı
Eşref Rüya'nın Yıldızı Çağatay Ulusoy'un 17 Yıllık Geçmişi: 2009 Klip Görüntüleri Ortaya Çıktı
Magazin
Buse Terim, Yeni Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu
Buse Terim, Yeni Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu
Bakan Güler, Alman Mevkidaşı Pistorius ile Görüştü
Bakan Güler, Alman Mevkidaşı Pistorius ile Görüştü
Döviz ve Kripto Para Kurları: 15 Ocak 2026
Döviz ve Kripto Para Kurları: 15 Ocak 2026
İBB Davası Öncesi Çağlayan Adliyesi Yakınına Asılan Afiş Dikkat Çekti
İBB Davası Öncesi Çağlayan Adliyesi Yakınına Asılan Afiş Dikkat Çekti
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık, AA'nın "Yılın Kareleri" Oylamasına Katıldı
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık, AA'nın "Yılın Kareleri" Oylamasına Katıldı
NASA'nın Mars'tan Örnek Getirme Misyonu İptal Edildi
NASA'nın Mars'tan Örnek Getirme Misyonu İptal Edildi
Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor 0 - Gençlerbirliği 0 (İlk Yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor 0 - Gençlerbirliği 0 (İlk Yarı)
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft