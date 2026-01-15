İstanbul'un Savoy Sitesi'nde 43 Milyonluk Vurgun İddiası

İstanbul'un Ulus semtinde yer alan ve ünlü isimlere ev sahipliği yapan 301 dairelik Savoy Sitesi'nde önemli bir mali skandal yaşandığı bildirildi. Site yöneticisi Ceyhun Baş'ın, site sakinlerinden yeşil alan düzenlemesi için topladığı 1 milyon doları alarak kayıplara karıştığı iddiaları gündeme geldi. Olay, site sakinleri arasında büyük bir şok etkisi yarattı.

Ceyhun Baş'ın Kiralama Kararı ve Toplanan Para

Ulus Savoy Sitesi'nin yöneticisi Ceyhun Baş, site çevresindeki belediyeye ait bir araziyi yeşil alan olarak kullanmak amacıyla kiralamaya karar verdi. Bu işlem için site sakinlerinden yaklaşık 1 milyon dolar (43 milyon TL) toplandı. Sakinler, bu paranın çevre düzenlemesi için kullanılacağına inanarak katkıda bulundular. Ancak, bu paranın toplanmasının ardından Ceyhun Baş, hem toplanan parayı hem de site hesabındaki birikimleri alarak kayıplara karıştı.

Durumun Fark Edilmesi ve Yasal Süreç

Site sakinleri, paraların kaybolduğunu fark ettiklerinde büyük bir şok yaşadılar ve durumu derhal yetkililere bildirdiler. Savcılığa yapılan şikayet üzerine, Ceyhun Baş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak, aradan geçen 15 güne rağmen Baş’ın henüz yakalanamadığı bilgisi verildi. Olayın ardından site sakinleri, Baş hakkında "Çok efendi bir insandı, bunu nasıl yaptı anlamadık" şeklinde yorumlarda bulundu.

Olayın Toplumsal Yansımaları

Bu tür vurgunlar, Türkiye'deki konut sitelerinde güvenlik ve şeffaflık konularını yeniden gündeme getirdi. Site sakinlerinin yaşadığı bu deneyim, diğer konut projelerinde benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini gösteriyor. Ünlü isimlerin de ikamet ettiği bu tür yerlerde, yönetim süreçlerinin daha dikkatli bir şekilde denetlenmesi önem arz ediyor.