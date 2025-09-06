İnci Taneleri Ne Zaman Başlıyor? Yılmaz Erdoğan Tarihi Duyurdu

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi İnci Taneleri, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Dizinin başrol oyuncusu ve senaristi Yılmaz Erdoğan, önceki gün Nişantaşı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu, dizinin çekim takvimi ve yeni sezon tarihi hakkında merak edilenleri netleştirdi:

“Çekimlere ocak ayında başlayacağız, dizi şubat ayında ekrana gelecek. Kadroya yeni isimler katılacak.”

Böylece, fenomen haline gelen İnci Taneleri’nin yeni bölümleri için şubat ayı resmen işaret edilmiş oldu.

Erdoğan ayrıca, başka bir projesi olan Organize İşler Karun Hazinesi dizisi için de “Kadro belli oldu, çekimler ayın 25’inden sonra başlayacak” diyerek hem sinema hem de televizyon alanında yoğun bir sezon geçireceğini dile getirdi.

İzleyicilerin merakla beklediği İnci Taneleri, yeni sezonda hem sürpriz kadro isimleriyle hem de hikâyedeki gelişmelerle gündeme damga vuracak gibi görünüyor.