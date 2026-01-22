Dolar
Gupse Özay, Verdiği Kiloların Sebebini Açıklıyor

Gupse Özay, Verdiği Kiloların Sebebini Açıklıyor
Ünlü oyuncu Gupse Özay, son dönemdeki kilolarıyla dikkat çekerek hayranlarının merakını artırmıştı. Katıldığı bir televizyon programında sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamalar, özellikle son günlerde yaşadığı değişimle ilgili birçok sorunun yanıtını verdi. Özay, verdiği kiloların ardındaki nedeni ilk kez gün yüzüne çıkardı.

Sağlık Sorunları ve Kilo Kaybı

Gupse Özay, katıldığı Gel Konuşalım programında yaşadığı sağlık sorununu açıkladı. Uzun yıllardır hem sinema hem de televizyon dünyasında aktif bir kariyer sürdüren Özay, son zamanlarda verdiği kilolarla gündemden düşmemişti. Öncelikle, ünlü oyuncunun zayıflamasıyla ilgili olarak uyguladığı diyet programı öne çıkmıştı. Ancak, gerçek nedenin sağlık sorunları olduğu ortaya çıktı.

Ülseratif Kolit Hastalığı

Özay, açıklamalarında bağırsağındaki rahatsızlıktan bahsetti. "Bağırsağımda rahatsızlığım var. Doğum sonrası çıkmıştı. Ülseratif kolit hastalığı... O biraz kilo verdiriyor bana. Maalesef en iyi tarafı bu oldu ama kötü tarafı da; biraz rahatsız edici bir hastalık," ifadelerini kullandı. Bu durum, hem sağlık hem de kilo kaybı açısından çarpıcı bir etki yaratmıştı. Özay, hastalığının kendisini olumsuz etkilediğini ancak bu süreçte bazı olumlu yanlarının da olduğunu belirtti.

Gupse Özay'ın Değişimi

Ayrıca, Gupse Özay, zayıfladıktan sonra hareketliliğinin arttığını ifade etti. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Barış Arduç ile birlikte geçirdiği zamanlarda daha aktif bir yaşam sürmeye başladığını vurguladı. Bu değişim, hayranları tarafından da dikkatle takip ediliyor. Gupse Özay, kariyerinde olduğu kadar özel hayatında da değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor.

Son olarak, Gupse Özay'ın bu açıklamaları, hem sağlık sorunları hem de kişisel gelişimi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Geçirdiği süreç ve yaşadığı zorluklar, onu daha güçlü bir birey haline getirmiş gibi görünüyor. Ünlü oyuncunun önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

#Gupse Özay
