Güllü'nün Ölümüne Dair Kobra Murat'tan Şok Edici Açıklamalar

Arabesk müziğin önemli isimlerinden biri olan Güllü, 28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, sanatçının yakın arkadaşı Kobra Murat'tan dikkat çekici açıklamalar geldi. Murat, Güllü'nün asistanı hakkında ciddi iddialarda bulundu.

Kobra Murat'ın Açıklamaları

Güllü ile yıllara dayanan bir dostluğu bulunan Kobra Murat, katıldığı bir televizyon programında, Güllü’nün asistanı Deniz’in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Murat, “Ben onun adını ‘şeytan’ koydum. Güllü ile aynı lokmayı paylaşan insanlardık. Bir gece saat 03.00 gibi Güllü beni aradı ve bana hakaretler yağdırmaya başladı. Deniz, ona benim hakkımda yalan söylemiş” diyerek yaşananları anlattı.

Asistanın Davranışları ve Güllü ile İlişkisi

Kobra Murat, Güllü ile asistanı arasında sık sık tartışmaların yaşandığını belirtti. “O Deniz ne derse Güllü onu yapıyormuş. Bir gün Güllü’yü ziyarete gittiğimde, Deniz beni görünce omuzumdan itti. Cenazede de onu gördüm. O an onun bana bir şey yapmasından endişe ettim” ifadelerini kullandı. Murat, Güllü’nün asistanının kendisine karşı olan tutumunun endişe verici olduğunu vurguladı.

Güllü'nün Düşüşü ve Olayın Soruşturulması

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Güllü’nün düştüğü yerin oldukça kaygan olduğu ve bu durumun dikkate alındığı bildirildi. Yapılan incelemelerde, temizliğin “mayi sabunu” ile yapıldığı tespit edildi. Bu durum, Güllü'nün düşüşünün kaygan zemin nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Güllü'nün Kızının İfadesi

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem, savcılıkta verdiği ifadede, annesiyle birlikte geçirdiği son günü anlattı. Ülkem, “26 Eylül’de evimizde yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odaya geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı esnada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü” dedi. Bu ifadenin, olayın nasıl gerçekleştiği konusunda önemli bir detay sunduğu değerlendiriliyor.

Güllü'nün ölümüne dair soruşturma devam ederken, Kobra Murat'ın açıklamaları olayın seyrini değiştirebilir. Güllü'nün hayatına son veren bu trajik olayın arka planı, tarafların ifadeleriyle daha da netleşecektir.