Güllü'nün Kızının Eski Nişanlısı Kervan Eminoğlu Adliyeye Sevk Edildi

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, sanatçının kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu adliyeye sevk edildi. Olay, Güllü'nün Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesiyle gündeme gelmişti. Bu trajik olay sonrası yürütülen soruşturmada Eminoğlu'nun gözaltına alınması, dikkatleri üzerine çekti.

Olayın Detayları

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta, Güllü (gerçek adı Gül Tut), kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşıyla birlikte eğlendiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı hemen soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Olay sırasında evde bulunan arkadaşlarından Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi cezası verildi.

Kervan Eminoğlu'nun Gözaltına Alınması

Soruşturma çerçevesinde, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, Yalova'da ifadesinin alınması için çağrıldı. İfadesinin ardından Eminoğlu, 'kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eminoğlu, adliyeye sevk edildi. Eminoğlu'nun ifadesi, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bilgiler içerebilirken, olayla ilgili başka gelişmelerin de yaşanması bekleniyor.

Güllü'nün ani ölümü ve ardından gelen gelişmeler, sanat camiasında ve hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı. Olayın detayları ve Eminoğlu'nun durumu, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında daha da netlik kazanacaktır.