Güllü'nün Kızı Tuğyan'dan Şok İddialar: Arkadaşından Kan Donduran Açıklamalar

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümü, yeni gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Güllü'nün sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, olayla ilgili suç duyurusunda bulunarak Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etti. Bu iddiaların ardından Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger, Güllü'nün kızı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dülger'in ifadeleri, olayın arka planındaki karmaşık ilişkileri ve Tuğyan'ın ruh halini gözler önüne serdi.

Tuğyan ve Güllü Arasındaki Gerilimli İlişki

Bircan Dülger, Tuğyan'ı 15 yıldır tanıdığını ve aralarında yakın bir dostluk olduğunu belirtti. Dülger, Tuğyan ile annesi Güllü arasındaki ilişkinin sürekli olarak gergin olduğunu ifade etti. Dülger, "Tuğyan, annesini mutfak önlüğüyle bağlayarak beni aradı ve 'Ben bu kadını öldüreceğim' dedi. Olayı duyan dayısı İstanbul'dan gelerek müdahale etti," şeklinde konuştu. Dülger, Tuğyan'ın geçmişteki ilişkileri ve madde bağımlılığı nedeniyle yaşadığı sorunların, annesiyle olan çatışmalarını derinleştirdiğini vurguladı.

Madde Bağımlılığı ve İlişki Problemleri

Bircan Dülger, Tuğyan'ın uzun yıllardır madde kullandığını ve el altından temin ettiğini aktardı. Tuğyan'ın eski sevgilisi Sinan’ın madde ticareti ile uğraştığını ve bu ilişkinin annesiyle olan bağlarını zedelediğini ifade eden Dülger, "Sinan, Tuğyan'ın annesini dövmüştü," dedi. Güllü'nün Tuğyan'ın yeni sevgilisi Kervan ile olan ilişkisini istemediği ve bu durumun sık sık kavgalara neden olduğu belirtildi. Dülger, Tuğyan'ın Kervan ile yaşadığı sorunlar nedeniyle annesiyle olan çatışmalarının arttığını belirtti.

Kan Donduran Mesajlar ve İtiraflar

Dülger, Tuğyan'ın kendisine gönderdiği mesajların, annesiyle yaşadığı gerilimleri yansıttığını belirtti. "Tuğyan, annesiyle Kervan yüzünden tartıştıktan sonra bana 'Ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun' diye mesaj attı," diyerek Tuğyan'ın psikolojik durumuna dikkat çekti. Ayrıca, Dülger, Tuğyan'ın 4 gün önce bu mesajları sildiğini ve Ferdi Aydın’ın bu mesajlardan haberdar olduğunu belirtti. Tuğyan’ın, "Ben yaptım ama çok pişmanım," ifadesinin de dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Olayın Ardındaki Korku ve Şüpheler

Bircan Dülger, Tuğyan'ın annesinin arabasının frenlerini kesme gibi düşünceleri olduğuna dair iddialarda bulundu. Dülger, "Tuğyan, Güllü'nün evine gelen keşif heyeti için yardım istedi. Güllü'nün alkolik olarak gösterilmesi için içki şişelerini düzenledi," şeklinde konuştu. Tuğyan'ın kendine zarar verme eylemlerinin de arka planda yatan sorunları gözler önüne serdiğini ifade etti. Dülger, Tuğyan'ın Güllü'yü itmekle suçlandığını ve bu durumun Tuğyan'ın annesinden kurtulma isteği ile bağlantılı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Tüm bu gelişmeler, Güllü'nün ölümüyle ilgili soru işaretlerini artırırken, olayın gerçek yüzü hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Güllü'nün hayatı ve ailesi üzerindeki etkileri, ilerleyen günlerde daha çok tartışılacağa benziyor.