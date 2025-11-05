Güllü’nün Kızı Annesini Öldürme Planı Yaptı mı? Şoke Eden Sözler

Yalova'da pencereden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, olayın yaşandığı gece evde bulunan Sultan Nur Ulu ile birlikte savcılığa çağrılarak yeniden ifade verdi. İfade sırasında Gülter’in açıklamaları dikkat çekici detaylar içeriyor.

Kızının İfadesi ve Tartışmalar

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, savcılık ifadesinde annesiyle arasında herhangi bir husumet bulunmadığını belirtti. Zaman zaman anne-kız arasında normal ev içi tartışmalar yaşandığını ifade eden Gülter, bu durumun dışarıdan gözlemleyenler tarafından da bilindiğini vurguladı. Annesi ile arasında geçen tartışmalar sırasında, duygusal anlarda birbirlerine sert sözler söylediklerini aktaran Gülter, “Annemi öldüreceğim, kendimi de öldüreceğim” şeklindeki mesajların sadece bir arkadaşına dertleşmek amacıyla gönderildiğini ifade etti.

Olay Anı ve İşkence İddiaları

Gülter, o gece annesinin alkolün etkisi altında olduğunu ve kendisine “Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES’e basarım, seni öldürürüm” dediğini aktardı. Güllü’nün, kızına yönelik bu tür sözler sarf etmesinin sinirli anlarında gerçekleştiğini belirten Gülter, “O gece annem çok alkollüydü. Biz odada oyun oynarken, birden arkamdan güm diye bir ses duydum. Dönüp baktığımda annem düşmüştü” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, Güllü'nün işkence gördüğü iddialarının asılsız olduğunu da vurguladı.

Sultan Nur Ulu'nun Açıklamaları

Güllü’nün manevi kızı Sultan Nur Ulu, ifadesinde Güllü ile kızı arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığını ancak büyük kavgalarına tanık olmadığını belirtti. Ulu, Ülkem Gülter'in “Annemi öldüreceğim” gibi sözlerini hiç duymadığını ve böyle bir niyetin olmadığını ifade etti. Ayrıca, şaka bile olsa camdan atlama gibi bir konuşmanın geçmediğini dile getirdi.

Bu gelişmeler, Güllü’nün ölümüne dair soruşturmanın derinleşmesine yol açarken, olayın çeşitli yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor. Güllü’nün hayatına son veren bu trajik olay, hem ailesi hem de hayranları üzerinde büyük bir etki bırakmaya devam ediyor.