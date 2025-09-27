Dolar
Haberin Gündemi Magazin Güllü Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Güllü Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Yayınlanma
14
Güllü Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Türk arabesk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ani ölümü, hem sanat dünyasında hem de sevenleri arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Güllü'nün vefatı, müzik camiasında derin bir boşluk yaratırken, pek çok kişi bu acı kaybı konuşmaya başladı.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Güllü'nün cenazesi, Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından dualarla toprağa verilecek. Törene, ailesinin yanı sıra yakın dostları ve sanat camiasından çok sayıda ünlü isim katılacak. Bu acı gününde Güllü'nün sevenleri, onu son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelecek.

Yakınlarının Yaşadığı Acı

Sanatçının kızı Tuyan Ülkem, cenaze töreni öncesinde annesinin cenazesini görmek üzere girdiği gasilhanede fenalaştı. Güllü’nün kaybıyla yıkılan Tuyan, babasına sarılarak "Annem gitti baba" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreninde yaşanan bu duygusal anlar, katılımcılar üzerinde derin bir etki bıraktı. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yavuz ise bu acı günde ayakta durmakta güçlük çekti.

Sanat Camiasında Derin Bir Üzüntü

Güllü, Türk müziğinde kendine özgü tarzı ve duygusal şarkılarıyla tanınmış bir sanatçıydı. 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter de cenaze törenine katılarak bu zor günde ailesinin yanında yer aldı. Sanatçının ani ölümü, pek çok hayranı ve meslektaşı tarafından sosyal medya üzerinden de paylaşılarak anıldı. Güllü, müziğiyle birçok kişinin kalbinde yer edinmişti ve bu kaybın etkisi uzun süre hissedilecektir.

Cenaze töreninde Güllü'nün hayatı ve eserleri konuşulacak, sevenleri ona olan sevgilerini ve saygılarını sunacak. Sanatçının müziği, yaşadığı dönemde birçok kişi tarafından dinlenmiş ve sevilmiştir. Güllü, Türk arabesk müziğine kattığı değerlerle daima hatırlanacaktır.

#Güllü
#Magazin
#Tuzla
#Yalova
