Gonca Vuslateri'nin Kiraz Alımındaki Şaşırtıcı Fiyat

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile manavda aldığı kiraza ödediği yüksek fiyatla dikkatleri üzerine çekti. 5 bin TL gibi bir rakam ödeyerek kiraz satın alan Vuslateri, bu durumu esprili bir dille aktardı. Sosyal medya kullanımı ile takipçileriyle sürekli etkileşimde bulunan oyuncu, bu paylaşımı ile bir kez daha gündeme geldi.

Manavda Yaşanan Olay

Son olarak "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…" dizisinde rol alan Vuslateri, zamanının büyük bir kısmını kızıyla birlikte geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte gittiği manavda, alışveriş sırasında karşılaştığı kirazın fiyatı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Vuslateri, alışveriş esnasında manavda tanıdıklarıyla sohbet ettiklerini ve onlardan kirazın kalitesine dair övgü dolu sözler duyduklarını belirtti. Bu sohbetin ardından, aldıkları kirazları tatma kararı aldıklarını ve sonrasında satın almaya yöneldiklerini ifade etti.

Ödeme Anı ve Tepkisi

Vuslateri, kiraz için 5 bin TL ödediğini duyduğunda yaşadığı şoku şu şekilde dile getirdi: “Eşimle birlikte manava gittik. Orada çok sevdiğimiz bir abimiz, sohbet ettik ve dedi ki; ‘Acayip bir kiraz var.’ Biz de denemek istedik. Kirazı tatma sonrası beğendik ve aldık. Fakat ödeme yaparken 5 bin TL'lik bir fiyatla karşılaştım. 'Sen mi büyüksün ben mi?' diyerek bu durumu esprili bir dille ifade ettim. Bu kirazın çekirdeğini çöpe atamam, artık bunun bir cenaze bile gerektiriyor!” şeklinde açıkladı.

Vuslateri'nin bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede yayıldı ve çeşitli yorumlara neden oldu. Kirazın fiyatı üzerine yapılan konuşmalar, özellikle yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan kirazın değerinin arttığını gözler önüne serdi. Ünlü oyuncunun bu durumu esprili bir dille aktarması, takipçileri tarafından da ilgiyle karşılandı.