Dolar
42,5509 %0.04
Euro
49,6166 %0.1
Gram Altın
5.757,97 % 0,20
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Gonca Vuslateri'nin Kiraz Alımındaki Şaşırtıcı Fiyat

Gonca Vuslateri'nin Kiraz Alımındaki Şaşırtıcı Fiyat

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Gonca Vuslateri'nin Kiraz Alımındaki Şaşırtıcı Fiyat
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile manavda aldığı kiraza ödediği yüksek fiyatla dikkatleri üzerine çekti. 5 bin TL gibi bir rakam ödeyerek kiraz satın alan Vuslateri, bu durumu esprili bir dille aktardı. Sosyal medya kullanımı ile takipçileriyle sürekli etkileşimde bulunan oyuncu, bu paylaşımı ile bir kez daha gündeme geldi.

Manavda Yaşanan Olay

Son olarak "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…" dizisinde rol alan Vuslateri, zamanının büyük bir kısmını kızıyla birlikte geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte gittiği manavda, alışveriş sırasında karşılaştığı kirazın fiyatı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Vuslateri, alışveriş esnasında manavda tanıdıklarıyla sohbet ettiklerini ve onlardan kirazın kalitesine dair övgü dolu sözler duyduklarını belirtti. Bu sohbetin ardından, aldıkları kirazları tatma kararı aldıklarını ve sonrasında satın almaya yöneldiklerini ifade etti.

Ödeme Anı ve Tepkisi

Vuslateri, kiraz için 5 bin TL ödediğini duyduğunda yaşadığı şoku şu şekilde dile getirdi: “Eşimle birlikte manava gittik. Orada çok sevdiğimiz bir abimiz, sohbet ettik ve dedi ki; ‘Acayip bir kiraz var.’ Biz de denemek istedik. Kirazı tatma sonrası beğendik ve aldık. Fakat ödeme yaparken 5 bin TL'lik bir fiyatla karşılaştım. 'Sen mi büyüksün ben mi?' diyerek bu durumu esprili bir dille ifade ettim. Bu kirazın çekirdeğini çöpe atamam, artık bunun bir cenaze bile gerektiriyor!” şeklinde açıkladı.

Vuslateri'nin bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede yayıldı ve çeşitli yorumlara neden oldu. Kirazın fiyatı üzerine yapılan konuşmalar, özellikle yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan kirazın değerinin arttığını gözler önüne serdi. Ünlü oyuncunun bu durumu esprili bir dille aktarması, takipçileri tarafından da ilgiyle karşılandı.

#Fiyat
#Gonca Vuslateri
#Magazin
#Sosyal Medya
#Kiraz
#Şikayet
WhatsApp Çöktü Mü? 8 Aralık WhatsApp Web'e Neden Girilmiyor?
WhatsApp Çöktü Mü? 8 Aralık WhatsApp Web'e Neden Girilmiyor?
#Gündem / 08 Aralık 2025
Orkun Işıtmak Kimdir? Yaşı ve Nereli Olduğu Hakkında Bilgiler
Orkun Işıtmak Kimdir? Yaşı ve Nereli Olduğu Hakkında Bilgiler
#Gündem / 08 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Kate Moss'un Komşusuyla Yaşadığı Anlaşmazlık Gündemde
Kate Moss'un Komşusuyla Yaşadığı Anlaşmazlık Gündemde
Magazin
MasterChef 2025 Şampiyonu Sezer Dirican Oldu
MasterChef 2025 Şampiyonu Sezer Dirican Oldu
Mersin'de Üretici Krizi: Maliyetler ve Teklifler Arasında Kalan Tarım
Mersin'de Üretici Krizi: Maliyetler ve Teklifler Arasında Kalan Tarım
Güncel Emekli Promosyonu Kampanyaları Aralık 2025
Güncel Emekli Promosyonu Kampanyaları Aralık 2025
7 Aralık Süper Loto Sonuçları Açıklandı – İşte Kazandıran Numaralar!
7 Aralık Süper Loto Sonuçları Açıklandı – İşte Kazandıran Numaralar!
AÖF Soruları Ne Zaman Yayınlanacak? Sınav Bitti, Gözler Sonuçlarda!
AÖF Soruları Ne Zaman Yayınlanacak? Sınav Bitti, Gözler Sonuçlarda!
Sivas Akıncılar Belediyesi’nden 55 KPSS ile Memur Alımı Duyurusu Geldi
Sivas Akıncılar Belediyesi’nden 55 KPSS ile Memur Alımı Duyurusu Geldi
Şans Topu sonuçları belli oldu: 5+1 bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti!
Şans Topu sonuçları belli oldu: 5+1 bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti!
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft