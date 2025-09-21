Gökhan Özen Dolandırıcılık Olayına Karıştı

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, uzun bir aradan sonra özel hayatıyla gündeme gelmesinin ardından dolandırıcılık olayıyla dikkatleri üzerine çekti. Sahte hesaplar aracılığıyla adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilerle ilgili hukuki süreç başlatacağını sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu durum, sanatçının hayranları ve kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.

Özen'in Özel Hayatındaki Gelişmeler

Gökhan Özen, Instagram hesabından kız arkadaşıyla birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak ilişkisini duyurdu. Bu paylaşımında, "Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın" ifadelerine yer verdi. Özen, daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda ise ilişkisi hakkında spekülasyon yapmaması gerektiğini belirtti. Sevgilisinin isminin Naz olduğunu ve Türkiye'deki müzik yapım şirketinde sosyal medya yöneticisi olarak çalıştığını ifade etti. Sanatçı, ilişkisinin özel kalmasını tercih ettiğini vurgulayarak, medya mensuplarından bu duruma saygı göstermelerini istedi.

Dolandırıcılık İddialarına Yanıt Verdi

Gökhan Özen, adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıslara karşı harekete geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, bu kişilere karşı hukuki süreç başlatacağını belirtti. "Sadece bu şahıs için değil herkes için geçerlidir. Bu tarz gündem olma çabaları, sahte evrak düzenleme ve bunları kamuoyuna yayma dolandırıcılığı" ifadelerini kullanan Özen, sanat kariyerine zarar vermeye çalışanlara karşı hukuk yoluna gideceğini vurguladı. Ayrıca, bu davalardan elde edilecek gelirlerin sokak hayvanlarını korumak için ayrılacağını da ekledi.

Özen’in bu adımı, dolandırıcılık olaylarının artış gösterdiği bir dönemde dikkat çekti. Sahte hesaplar ve dolandırıcılık yöntemleri, sosyal medya platformlarında sıkça karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Ünlü isimlerin bu tür durumlarla karşılaşması ise hem hayranları hem de kamuoyu açısından kaygı verici bir durum olarak değerlendiriliyor.