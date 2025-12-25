Feyza Civelek'in "Kızılcıklar Oldu Mu?" Performansı ve İzleme Bilgileri

Ekranların tanınan ismi Feyza Civelek, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 31 Aralık gecesi yayınlanacak olan bu özel bölümde, Civelek’in seslendireceği Edirne Keşan yöresine ait sevilen halk türküsü **"Kızılcıklar Oldu Mu?"**, sosyal medyada şimdiden büyük bir ilgiyle karşılandı. Performansına dair ortaya çıkan görüntüler, Civelek’in sahneye hazırlık sürecinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü gösteriyor.

Performans Detayları

Civelek, O Ses Türkiye sahnesinde sergilediği enerjik ve neşeli performansıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. Çekim öncesinde özel dersler alarak bu gösteri için sıkı bir hazırlık süreci geçiren Feyza Civelek, sahne şovunda büyük bir heyecan yaratmayı başardı. İzleyiciler, bu performansı yılbaşı gecesi ekranlarından takip etme fırsatı bulacak.

Jüri Üyelerinin Tepkileri

Civelek’in performansı, O Ses Türkiye’nin bu yılki jüri üyeleri Gupse Özay, Hadise, Murat Boz ve Giray Altınok’un da dikkatini çekti. Dört jüri üyesinin de Civelek’i kendi takımlarına dahil etmek için döndüğü öğrenildi. Ancak, ünlü oyuncunun hangi jüriyi seçeceği, 31 Aralık’ta yayınlanacak bölümle birlikte belli olacak. Bu durum, izleyiciler arasında merakla beklenen bir konu haline geldi.

Feyza Civelek'in Biyografisi

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, eğitimini uluslararası alanda sürdürmek üzere New York Academy ve Harvard Üniversitesi’nde oyunculuk dersleri almıştır. Civelek, 2006 yılında yayınlanan Acemi Cadı dizisiyle sektöre adım atmış, ardından Kavak Yelleri ve Adını Feriha Koydum gibi popüler yapımlarda rol almıştır. Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan Civelek, 2022 yılından itibaren Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Nilay" karakteri ile tanınmış ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Feyza Civelek’in O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki performansı, hem hayranları hem de müzikseverler için merakla bekleniyor. Civelek’in sahne performansı, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak gibi görünüyor.