Ezgi Fındık Hakkında Uyuşturucu ve Fuhuş İddialarıyla Yakalama Kararı Çıktı

Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında, lüks yaşam tarzı ve Mısırlı iş insanı Seif El Attal ile olan ilişkisiyle dikkat çeken bir yakalama kararı alındığı bildirildi. Uyuşturucu ile ilgili yapılan operasyonlar kapsamında Fındık'ın isminin geçmesi, sosyal medya ve basında geniş yankı buldu.

Uyuşturucu ve Fuhuş İddiaları

Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, Ezgi Fındık, uyuşturucu ve fuhuş iddiaları çerçevesinde yetkililer tarafından aranmaya başlandı. Makyözlük kariyerine adım atan Fındık, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle hızla bir influencer olarak tanınmaya başladı. Zamanla estetik değişimleri ve ilişkileriyle de sıkça gündeme gelen Fındık, bu yeni iddialarla birlikte yeniden dikkatleri üzerine çekti. Şu ana kadar, Fındık’ın konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Diğer İsimler ve Operasyona Dair Gelişmeler

Son günlerde, ünlü şarkıcılar İrem Derici, Aleyna Tilki ve Danla Bilic’in de gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu çerçevesinde, yurt dışında bulunan diğer ünlü isimler Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Bu durum, operasyonun kapsamının ne denli genişlediğini gözler önüne seriyor.

Soruşturmanın Genişlemesi ve Sonuçları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçlamalarını içermektedir. Soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri tanınmış birçok isme yönelik operasyonlar düzenledi. Bu isimlerden biri olan Sercan Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifadesini verdi ve serbest bırakıldı. Yaşar’ın tahliyesinin ardından soruşturmanın kapsamı genişletildi ve yeni operasyonlar düzenlenmeye devam etmektedir.