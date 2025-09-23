Dolar
Ece Erken Gelen Telefon Faturasına Tepki Gösterdi

Ece Erken Gelen Telefon Faturasına Tepki Gösterdi

Yayınlanma
14
Ece Erken Gelen Telefon Faturasına Tepki Gösterdi
Okunma Süresi: 2 dk

Son dönemde sunduğu magazin programı ile dikkatleri üzerine çeken Ece Erken, sosyal medya üzerinden paylaştığı telefon faturası ile gündeme oturdu. 4.243 TL tutarındaki faturasını takipçileriyle paylaşan Erken, "Aidat mı, kira mı?" sorusunu gündeme getirerek dikkat çekti.

Ece Erken'in Fatura Paylaşımı

Ece Erken, sosyal medya hesabında yayınladığı telefon faturası ile izleyicilerini şaşırttı. 4.243 TL olarak gelen faturasını paylaşan Erken, bu yüksek tutar hakkında "Maşallah, kira mı aidat mı desem?" şeklinde bir not düştü. Bu durum, takipçileri arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar, fatura tutarının aşırı yüksek olduğunu dile getirirken, diğerleri durumu esprili bir dille yorumladı.

Filtresiz Görüntüsü ile Gündem Oldu

Ece Erken, sunuculuğunu üstlendiği programda filtresiz görüntüsüyle de dikkat çekti. İzleyicilerinin dikkatini çeken bu haline gelen yorumlara sosyal medya üzerinden cevap veren Erken, eleştirilerini yanıtladı. Ünlü sunucu, "Akşam en geç 21:00’de yatan, sabah 06:00’da kanalda olan ve yayın sırasında zorluk çeken yıllardır tanıdığınız beni" ifadelerini kullanarak, izleyicilere samimi bir mesaj verdi. Erken, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara karşı duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Bu gelişmelerin ardından, Ece Erken'in sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları, hem izleyiciler hem de takipçiler arasında geniş bir yankı bulmaya devam ediyor. Ünlü sunucunun gündeme taşıdığı konular, takipçilerinin ilgisini çekmekte ve sosyal medya platformlarında tartışmalara yol açmaktadır.

#Magazin
