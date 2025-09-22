Dolar
Dua Lipa'nın İsrail Destekçisi Menajeriyle Yollarını Ayırması

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, uzun yıllardır birlikte çalıştığı menajeri David Levy ile yollarını ayırarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrılığın nedeni, Levy'nin Filistin destekçisi İrlandalı müzik grubu Kneecap’in 2024 Glastonbury Festivali’nde sahne almaması için imza vermesi olarak belirlendi. Bu durum, Lipa'nın menajeriyle olan profesyonel ilişkisini etkilemiş durumda.

Dua Lipa'nın Ayrılık Kararının Arka Planı

Bir kaynak, Daily Mail'e verdiği demeçte, Dua Lipa'nın David Levy ile çalışma kararını net bir şekilde belirttiğini ifade etti. Kaynağın açıklamalarına göre, Lipa, Levy'nin Filistin yanlısı bir gruba karşı olan tutumunu ve Gazze'deki durumla ilgili yorumlarını kabul edilemez buldu. Sanatçının, Levy'nin Filistinlilere yönelik davranışları desteklediği yönündeki düşünceleri, ayrılığın nedenini daha da pekiştirmiştir.

Dua Lipa'nın Filistin'e Desteği

Kosova asıllı İngiliz sanatçı Dua Lipa, sosyal medya platformlarında Filistin halkına verdiği destekle dikkat çekiyor. Özellikle Mayıs 2024’te yaptığı bir paylaşımda, Gazze’de yaşanan olayları "soykırım" olarak nitelendirmişti. Bu tür açıklamalarıyla, Lipa'nın Filistin konusundaki duyarlılığı ve bu konuda duruşu net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

David Levy'nin Rolü ve Etkileri

David Levy'nin, sanatçının kariyerinde önemli bir rolü olduğu biliniyor. Ancak, Lipa'nın Filistin'e olan destek duruşu ve Levy'nin görüşlerinin çelişmesi, bu uzun süreli iş birliğinin sona ermesine neden oldu. Lipa'nın bu kararının, hem kendi kariyeri hem de müzik endüstrisindeki duruşu açısından nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

Söz konusu ayrılık, müzik dünyasında çeşitli tartışmalara yol açarken, Dua Lipa'nın Filistin meselesine olan duyarlılığı ve aktivizmi, sanatçının sosyal sorumluluk bilincini de gözler önüne seriyor. Bu durum, sanatçıların toplumsal meselelere karşı olan tutumlarının kariyerlerinde nasıl belirleyici bir rol oynayabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.

#Filistin
#İsrail
#Sosyal Medya
#İsrail-filistin Çatışması
#Politik
#Dua Lipa
#David Levy
#Menajeri
#Politik Ayrışma
#Glastonbury
