Dolar
43,3002 %0.05
Euro
50,7605 %0
Gram Altın
6.768,96 % 2,28
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Çağla Şıkel’den Aşk İtirafı: Eleştirilere Rest Çekti

Çağla Şıkel’den Aşk İtirafı: Eleştirilere Rest Çekti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Çağla Şıkel’den Aşk İtirafı: Eleştirilere Rest Çekti
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü manken ve televizyon sunucusu Çağla Şıkel, katıldığı bir programda özel hayatına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Aşka gözüm kapalı" ifadesiyle dikkat çeken Şıkel, günümüzdeki önceliklerini ve ilişkilere olan bakış açısını içtenlikle paylaştı. Bu açıklamalar, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

İlişki Açlığı ve Öncelikler

Uzun yıllardır ekranlarda kendine sağlam bir yer edinen Çağla Şıkel, programda aşk hayatı ile ilgili sorulara verdiği dürüst yanıtlarla izleyicilerin dikkatini çekti. Şıkel, şu anki yaşamında ilişkilerin değil, kariyerinin ve kişisel hobilerinin daha ön planda olduğunu vurguladı. Ünlü sunucu, "Şu anda aşka kapılarımı kapattım. Önceliğim tiyatro sahnesi ve sörf tutkum" diyerek kariyerine olan odaklanmasını ifade etti.

Tiyatro ve Sörf Aşkı

Çağla Şıkel, "7 Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro oyunu ile sahneye çıkmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Bu projeye olan bağlılığının yanı sıra, sörf tutkusunun da hayatında önemli bir yer kapladığını dile getirdi. Şıkel, "Bu sebeple o kişiyle karşılaşmıyoruz" diyerek, şu anki ilişkilerden uzak durma sebebini net bir şekilde açıkladı. Bu açıklamalar, kariyerine ve kişisel tutkularına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Çağla Şıkel’in bu açıklamaları, özellikle genç nesil için bir örnek teşkil ederken, kariyer ve kişisel hayat dengesinin nasıl sağlanabileceğini de vurgulamış oldu. Ünlü isim, özel hayatında yaşadığı değişimler ve kariyerine dair hedefleri ile ilgili samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bu tür açık ve dürüst ifadeler, izleyicilerle olan bağını güçlendirirken, Çağla Şıkel’in toplumsal bir fenomen olarak duruşunu da pekiştiriyor.

#Çağla Şıkel
#Ünlü Manken
#Ünlü Sunucu
#Aşk İtirafı
#Emre Altuğ Kimdir
MSB 1.113 İşçi Alımı Kura Sonuçları Açıklandı
MSB 1.113 İşçi Alımı Kura Sonuçları Açıklandı
#Gündem / 21 Ocak 2026
TOKİ Trabzon Kura Çekimi 2026: Tarih ve Saat Bilgisi
TOKİ Trabzon Kura Çekimi 2026: Tarih ve Saat Bilgisi
#Gündem / 21 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Recep İvedik 8'in Yayın Kanalı ve Tarihi Açıklandı
Recep İvedik 8'in Yayın Kanalı ve Tarihi Açıklandı
Magazin
Spor Muhabiri Funda Tatlıöz'e Saldırı: Abisi Bahadır Tatlıöz Sosyal Medyada Tepki Gösterdi
Spor Muhabiri Funda Tatlıöz'e Saldırı: Abisi Bahadır Tatlıöz Sosyal Medyada Tepki Gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
KPSS 2026 Başvuru Tarihleri Belli Oldu
KPSS 2026 Başvuru Tarihleri Belli Oldu
Emekli Maaşı Farkı Sorgulama: 3.119 TL En Düşük Emekli Maaşı Farkı Ne Zaman Yatacak?
Emekli Maaşı Farkı Sorgulama: 3.119 TL En Düşük Emekli Maaşı Farkı Ne Zaman Yatacak?
Bakan Tunç, Sınır Hattında Türk Bayrağına Yönelik Saldırıyı Kınadı
Bakan Tunç, Sınır Hattında Türk Bayrağına Yönelik Saldırıyı Kınadı
Ay Yolculuğu İçin Geri Sayım Resmen Başladı: Yarım Asır Sonra İlk
Ay Yolculuğu İçin Geri Sayım Resmen Başladı: Yarım Asır Sonra İlk
MKE Ankaragücü'nde Yeni Başkan: İlhami Alparslan Görevde
MKE Ankaragücü'nde Yeni Başkan: İlhami Alparslan Görevde
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft