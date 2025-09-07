Çağla Gizem Kural Kimdir? Ahmet Kural’ın Eşi Ne İş Yapıyor, Kaç Yaşında?

Son dönemlerde ismi sıkça anılan Çağla Gizem Kural, ünlü oyuncu Ahmet Kural ile olan evliliği sayesinde kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı. Ancak Kural, sadece magazin dünyasında tanınan bir figür değil; aynı zamanda başarılı bir avukat olarak da kariyerine devam ediyor. Google üzerinde "Çağla Gizem Kural kimdir?", "Ahmet Kural’ın eşi ne iş yapıyor?" ve "Çağla Gizem Kural kaç yaşında?" gibi sorularla birçok kişi onun hakkında bilgi arıyor. Bu nedenle, hem özel hayatı hem de kariyeri hakkında merak edilenleri derledik.

Mesleği ve Eğitim Hayatı

Çağla Gizem Kural, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladı ve 2013 yılında buradan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul Barosu’nda avukatlık stajını tamamladı. Eğitim süreci boyunca Boğaziçi Üniversitesi'nde ve İngiltere'de Wimbledon School of English'te dil ve hukuk eğitimleri aldı. 2019 yılında kendi hukuk bürosunu kurarak aktif avukatlık hayatına adım atan Kural, şirketler hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku ve yabancılar hukuku gibi birçok alanda uzmanlık geliştirmiştir. Ayrıca, marka tescil, dava danışmanlığı ve kurumsal şirket temsilciliği gibi konularda da hizmet vermektedir.

Ahmet Kural ile Evliliği

Çağla Gizem Kural ve Ahmet Kural, 18 Temmuz 2023 tarihinde Bodrum’da sade bir törenle evlenmiştir. Çift, yaklaşık dört yıl süren bir birlikteliğin ardından hayatlarını birleştirmiştir. Düğün töreni, basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve yalnızca yakın arkadaşları ile aile bireyleri katıldı. Evliliklerinden kısa bir süre sonra, çiftin ilk çocukları Kemal dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla ikinci çocukları Demir’in aileye katılması bekleniyor. Ahmet Kural, sosyal medya paylaşımlarında eşi ve çocuklarıyla olan mutluluğunu sıkça dile getirmektedir.

Sosyal Medya ve Kamuoyundaki İmajı

Çağla Gizem Kural, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmakta ancak özel hayatına dair çok fazla detay paylaşmamaktadır. Instagram hesabında daha çok iş hayatına dair içerikler, seyahat fotoğrafları ve zaman zaman eşiyle birlikte paylaştığı kareler yer almaktadır. Bu duruşu, onun dengeli ve abartıdan uzak bir sosyal medya profilini yansıttığını göstermektedir. Magazin dünyasında öne çıkmaktan kaçınan Kural, buna rağmen “Ahmet Kural’ın eşi kim?”, “Çağla Gizem Kural mesleği”, “Çağla Gizem Kural kaç yaşında?” gibi sorularla her geçen gün daha fazla merak edilmektedir.

Çağla Gizem Kural, avukatlık kariyeri ve özel hayatıyla dikkat çeken bir isim olmaya devam ediyor. Eğitim ve mesleki başarılarıyla kendine sağlam bir yer edinirken, aynı zamanda aile yaşamındaki mutluluğunu da sosyal medyada paylaşıyor.