Bella Hadid'in Favori Tatlısı Türk Mutfağından Çıktı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Türk mutfağına olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle baklava gibi geleneksel Türk tatlılarına duyduğu hayranlık, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Hadid, son olarak Instagram hikâyesinde cevizli baklava ile ilgili yaptığı paylaşımda, bu tatlının kendisi için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Bella Hadid ve Türk Mutfağı İlişkisi

Filistinli Müslüman bir aileden gelen Bella Hadid, babası Mohamed Anwar Hadid ile tanınan bir isimdir. Kariyerinde önemli başarılara imza atmasının yanı sıra, sosyal ve politik konulardaki duruşuyla da ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda Cannes Film Festivali'nde Filistin'e olan desteğini ifade eden Hadid, Türk mutfağına olan ilgisi ile de sık sık gündeme geliyor. Daha önce Kapadokya'da et döner yerken görüntülenen Hadid, Türk kahvesi ile de poz vererek bu kültürü nasıl benimsediğini gösterdi.

Cevizli Baklava Paylaşımı

Hadid, Instagram hikâyesinde cevizli baklavayı 'Favori bunlar. 10 dakikada bitecek!' notuyla paylaşınca takipçileri arasında büyük bir etki yarattı. Bu paylaşım, sosyal medya platformunda hızlı bir şekilde binlerce beğeni ve yorum aldı. Hadid’in bu samimi paylaşımı, Türk mutfağının global ölçekteki etkisini bir kez daha gözler önüne sererken, baklavanın dünya genelinde ne kadar sevildiğini de gösteriyor.

Ünlü modelin Türk mutfağına olan bu ilgisi, hem gastronomik hem de kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlıyor. Bella Hadid gibi uluslararası üne sahip isimlerin Türk mutfağına olan ilgisi, bu zengin kültürün tanıtımına da önemli bir katkı sunuyor. Hadid’in paylaşımı, Türk tatlılarının uluslararası alandaki popülaritesini artırma potansiyeline sahip.