Kupada son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Kayserispor ile Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Beşiktaş ise BB Erzurumspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şevik ve kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 tur ilk maçları 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın,"Çeyrek ve yarı finale çok az kaldı. Kupada yer alan takımların kupaya ciddi önem verdiğini görüyoruz. Zevkli, heyecanlı ve iyi müsabakalar oynanıyor. 16 takım içerisinde alt liglerden 2 takım üst tura çıktı. TFF 1. Lig'den BB Erzurumspor ile bir alt ligden tur atlayan Kırklarelispor'u ayrıca tebrik ediyorum. Güzel mücadele edeceklerini düşünüyorum. Bu turdan itibaren Süper Lig'de uyguladığımız VAR sistemi de olacak. İnşallah VAR ile birlikte daha az hataların olduğu müsabakalar izleyeceğiz" diye konuştu.

Medipol Başakşehir - Kırıklarelispor

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Trabzonspor - Denizlispor

İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe

Antalyaspor - Göztepe

DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

BB Erzurumspor - Beşiktaş