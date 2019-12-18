Kupada büyük sürpriz

TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor, ilk maçta evinde 2-1 mağlup ettiği Süper Lig temsilcisi Gaziantep'e deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen tur atladı.

Gaziantep FK ile Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında karşı karşıya kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden Gaziantep FK, evinde 3-2 kazanmasına rağmen deplasman golü kuralı sebebiyle kupaya veda etti. TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor adını son 16 turuna yazdırdı.

Gaziantep'in gollerini 12. dakikada Kenan Özer, 84 ve 90. dakikalarda Muhammet Demir atarken Kırklarelispor'un sayılarını 37. dakikada Mert Sinan Pekesen ve 72. dakikada Malik Karaahmet kaydetti.